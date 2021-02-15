Компания Jaguar Land Rover перейдет на производство электромобилей

Компания Jaguar Land Rover в течение пяти лет перейдет на производство электромобилей. Land Rover получит свою первую полностью электрическую модель в 2024 году, а в следующем году все Jaguar будут полностью питаться от аккумуляторов.

JLR будет инвестировать около 3,5 миллиарда долларов в год на электрификацию и связанные технологии. Сейчас компания имеет лишь один полностью электрический автомобиль – это внедорожник I-Pace. Об этом сообщает Bloomberg.

Jaguar Land Rover объявила о планах электрифицировать свои автомобили, поскольку правительства во всем мире увеличивают помощь на машины на аккумуляторах и устанавливают правила, ограничивающие бензиновые машины.

JLR представит шесть полностью электрических моделей Land Rover в течение следующих пяти лет. Планируется, что к 2030 году все его модели Jaguar и 60% Land Rover будут транспортными средствами с нулевым выбросом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL , General Motors к 2035 году прекратит производить автомобили, которые ездят на бензине и дизеле. На электроэнергии будут работать все пассажирские и спортивные автомобили, внедорожники и легкие грузовики. Изменения не коснутся только тяжелых транспортных средств.