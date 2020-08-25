Компания Hyundai удивила самой практичной моделью. Фото

О новом Hyundai Custo мы сообщали совсем недавно. Теперь необычный минивэн вновь попал на фото вообще без камуфляжа. При этом новинку показали со всех сторон и даже заглянули в салон.

Спереди автомобиль напоминает кроссоверы Hyundai. В частности – Hyundai Santa Fe. Дизайнеры разработали огромную переднюю решетку, двухуровневую светотехнику и узкие блоки дневных ходовых огней.

В задней части внимание привлекает цельная панель фонарей под затемненным пластиком. Стоит отметить сдвижные задние двери, которые облегчают доступ в салон. Ожидается, что новинка сумеет разместить до 7 человек.

Новый Hyundai Custo получил агрессивный дизайн. Фото: kolesa.ru

Индекс 380Т говорит о наличии мощного 2-литрового бензинового двигателя на 240 л.с. и 353 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с 8-ступенчатой автоматической КПП. Возможно, речь идет о топовой модификации. Стоит ожидать и менее мощных вариантов исполнения.

Задние фонари прикрыты темным пластиком. Фото: kolesa.ru

В салоне на передней панели видны сразу два монитора: один из них выполняет функцию щитка приборов, другой отвечает за навигацию и второстепенные функции. Конструкторы решили отказаться от большого количества физических кнопок.

Официальная премьера нового Hyundai Custo 2021 состоится в конце сентября.

Салон Hyundai Custo выглядит технологично и современно. Фото: kolesa.ru

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал историю собаки, которая устроилась на работу в автосалон Hyundai.

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