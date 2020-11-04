Компания GTO Engineering представила суперкар Moderna

Сергей Иванов Новости 17:50, 4.11.2020 Обновлено: 17:59, 4.11.2020

Британская реставрационная фирма GTO Engineering намерена выпустить реплику на тему знаменитого Ferrari 250. Проект получил название Moderna.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Британские мастера около 30 лет занимаются реставрацией классических моделей Ferrari.

GTO 250 SWB Revival и отреставрированные экземпляры Ferrari
gtoengineering.com

Несколько месяцев назад компания дебютировала в качестве автопроизводителя, представив проект 250 SWB Revival. Вдохновение британцы черпали в образе купе Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione 1960 года. Автомобиль построен в строгом соответствии с оригинальными спецификациями и по технологиям тех лет. Причем все 30 экземпляров, которые компания пообещала построить в течение полутора лет, уже проданы. И это не удивительно, ведь количество оригинальных Ferrari 250 ограничено, а их цена на аукционах "зашкаливает".

Все запланированные к выпуску 30 экземпляров GTO 250 SWB Revival уже проданы
gtoengineering.com

Новый проект GTO Engineering – суперкар собственной разработки под названием Moderna. Автомобиль напоминает те же самые Ferrari 250, но получит современные материалы и агрегаты. В основе новинки будет использоваться стальной трубчатый каркас с алюминиевыми подрамниками. Кузов будет изготовлен из углепластика за исключением дверей и капота, которые будут выполнены из алюминия.

GTO Moderna
gtoengineering.com

Двухместное купе Moderna получит двигатель V12 собственной разработки, независимую подвеску, большие колеса, мощные тормоза, а также современные электронные компоненты. Снаряженная масса машины составит менее тонны. Первый экземпляр Moderna обещают представить в будущем году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукционе продали коллекцию из 240 ретро автомобилей.

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