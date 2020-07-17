"Клуб внедорожных приключений" при поддержке компании Glusco оказал помощь и поддержку пострадавшим от наводнений в Ивано-Франковской области.

"Клуб внедорожных приключений" при поддержке компании Glusco оказал помощь пострадавшим от наводнений. Фото: glusco.swiss

Сеть автозаправочных комплексов Glusco стала топливным партнером отряда Общества Красного Креста Украины, который отправился в высокогорные районы Верховины, пострадавшие от масштабного наводнения.

"Клуб внедорожных приключений" при поддержке компании Glusco оказал помощь пострадавшим от наводнений. Фото: glusco.swiss

"Клуб внедорожных приключений" при поддержке компании Glusco оказал помощь пострадавшим от наводнений. Фото: glusco.swiss

Компания Glusco поддержала гуманитарную миссию отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста в Украине – "Клуб внедорожных приключений". Энтузиасты off-road оказали помощь жителям населенных пунктов, больше всего пострадавших от недавних наводнений. Только в Ивано-Франковской области подтоплено 197 населенных пунктов, повреждено более 5000 домов, разрушено 125 км автомобильных дорог и 90 мостов.

"Клуб внедорожных приключений" при поддержке компании Glusco оказал помощь пострадавшим от наводнений. Фото: glusco.swiss

В наиболее труднодоступные населенные пункты Ивано-Франковской области, внедорожниками клуба доставлены 625 упаковок лекарств, в том числе, антибиотики, кровоостанавливающие средства, антисептики, противовоспалительные, сердечные, антиаритмические, а также другие медикаменты. Они пополнили запасы фельдшерских пунктов в селах Верховины. Кроме того, внедорожники доставили пострадавшим товары первой необходимости, обеззараживающие средства для очистки воды, средства гигиены и детские вещи.

В наиболее труднодоступные населенные пункты Ивано-Франковской областидоставлены медикаменты и товары первой необходимости. Фото: glusco.swiss

"Сеть АЗК Glusco уже не первый раз поддерживает нас в гуманитарных миссиях, обеспечивая автомобили команды качественным топливом. И на этот раз они откликнулись сразу после нашей просьбы", – рассказывает Дмитрий Ковалев, глава "Клуба внедорожных приключений".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине можно воспользоваться бесконтактной заправкой.