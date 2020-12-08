Компания Genesis представила новый кроссовер

Состоялась мировая премьера нового кроссовера Genesis GV70.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Hyundai продолжает расширять семейство премиального суббренда Genesis. Динамичный SUV станет пятой моделью и вторым SUV в линейке марки.

Genesis GV70 получил узнаваемый дизайн, выполненный в стилистике других представителей марки. Среди характерных особенностей – 5-угольная облицовка радиатора особой формы Crest Grille и узкие "двухэтажные" светодиодные фары Quad Lamps. Дизайн задней части машины выглядит не менее эффектно благодаря светодиодным фонарям и крупному диффузору, в который по обеим сторонам вмонтированы овальные хромированные патрубки выхлопной системы.

В дизайне салона используется стилистика минимализма и простые линии. Основным геометрическим элементом в интерьере является эллипс. По словам создателей, свое вдохновение они черпали в аэродинамических элементах крыльев самолета. Из мира авиации пришли и декоративные элементы из "крылатого" металла.

Центральное место на приборной панели занимает широкоформатный цифровой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, который отвечает за большинство вспомогательных функций. Благодаря ему удалось свести к минимуму количество кнопок и тумблеров на центральной консоли.

В спортивной версии GV70 Sport Package автомобиль получил другие цвета и материалы отделки салона, декоративные вставки, напоминающие плетение карбоновых волокон, трехспицевый руль, а также иную графику цифровой шкалы приборов.

Внешне спортивную версию легко узнать по бамперам иной формы с глянцевыми черным вставками, крупным воздухозаборникам в переднем бампере, оригинальному рисунку легкосплавных дисков, а также круглым хромированным патрубкам выхлопной системы.

GV70 адресован фанам скорости и активного драйва. Для модели будут предложены 2,5-литровая турбированная "четверка" и 3,5-литровый V6 с двумя турбинами. Привод будет осуществляться на задние колеса. Водитель сможет выбрать между эко, комфортным, спортивным или индивидуальными настройками автомобиля, а в версии Sport Package есть еще режим Sport Plus.

В списке электронных помощников в автомобиле есть система Highway Driving Assist II (HDA II), позволяющая комфортно передвигаться по автомагистрали в полуавтоматическом режиме. Она поддерживает безопасную дистанцию в трафике и предотвращает несанкционированный выезд из полосы. Также автомобиль получил систему контроля за дорожными знаками и скоростным режимом Intelligent Speed Limit Assist (ISLA).

Интеллектуальный круиз-контроль (NSCC) будет поддерживать безопасную скорость и, при необходимости, снижать ее в поворотах. Также автомобиль получил системы экстренного торможения и контроля за слепыми зонами. Среди инноваций – система идентификации владельца по отпечатку пальца, а также система ROA, которая предупредит водителя, что на заднем сидении есть пассажир.

Появление у дилеров первых кроссоверов GV70 намечено на будущий год.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Genesis "рассекретила" обновленный седан Genesis G70, а ее коллеги из "материнской" компании Hyundai представили глобальную электрическую платформу, которая также будет использоваться на электромобилях Genesis.