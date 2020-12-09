Компания Ford подготовила пикап F-150 для off-road

Трепещи, бездорожье! Компания Ford представила новую версию пикапа – F-150 Tremor.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Летом компания Ford представила 14-е поколение своего самого массового и самого любимого американцами пикапа F-150. Теперь "фордовцы" начинают активно насыщать семейство новыми модификациями, которые позволят максимально полно удовлетворить потребности покупателей в зависимости от целевого назначения машины, (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Ford F-150 Tremor. media.ford.com

Очередная новинка под названием Tremor (англ. дрожь, трепет) предназначена в первую очередь для тех, кто намерен в полной мере использовать внедорожный потенциал пикапа. До появления нового поколения Raptor, Tremor будет занимать в иерархии семейства более высокое положение, чем базовый FX4.

Ford F-150 Tremor media.ford.com

Для выполнения сложных задач на бездорожье автомобиль снабдили турбомотором V6 3.5 EcoBoost, полноприводной трансмиссией с блокировками переднего и заднего дифференциалов, усиленной подвеской, более мощными пружинами и длинноходными амортизаторами.

Для Ford F-150 Tremor подготовили специальные длинноходные амортизаторы media.ford.com

Чтобы предохранить основные узлы и агрегаты снизу установили алюминиевую защиту.

Чтобы предохранить основные узлы и агрегаты снизу установили алюминиевую защиту media.ford.com

Помимо увеличенного дорожного просвета автомобиль выделяется 18-дюймовыми дисками с 33-дюймовыми внедорожными шинами General Grabber A/T. На каждом бампере установили по паре буксировочных проушин, а забраться в салон помогут боковые подножки.

Забраться в салон Ford F-150 Tremor помогут боковые подножки media.ford.com

Помимо базовых опций для новинки предусмотрены дополнительные функции и системы, которые помогут за пределами дорог с твердым покрытием. В их числе – система Trail One-Pedal Drive, позволяющая ехать на малых скоростях, используя только педаль "газа", система круиз-контроля для бездорожья Trail Control, специальный режим для езды по камням Rock Crawl, система Trail Turn Assist, которая уменьшает радиус поворота на грунте, подтормаживая внутреннее заднее колесо, а также система кругового обзора.

Ford F-150 Tremor снабдили дополнительными системами для движения по бездорожью media.ford.com

Внешне новинка отличается черным логотипом, оранжевыми декоративными элементами, собственным обвесом, парой круглых патрубков выхлопной системы и фирменной символикой.

Ford F-150 Tremor media.ford.com

В салоне также используются оранжевые детали декора и контрастная строчка, кожаные сидения и напольные коврики украшены вышивкой Temor.

В салоне также используются оранжевые детали декора и контрастная строчка media.ford.com

Кожаные сидения и напольные коврики украшены вышивкой Temor. media.ford.com

Ford F-150 Tremor media.ford.com

Ford F-150 Tremor предлагается с полноразмерной 4-дверной кабиной SuperCrew. Стоимость новинки станет известна ближе к началу продаж, которые запланированы на лето будущего года.

Ford F-150 Tremor media.ford.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, к выставке SEMA-2020 в компании Ford подготовили несколько интересных моделей, а мастера тюнинга из компании Hennessey Performance предложили собственную 800-сильную версию нового F-150.