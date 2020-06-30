Компания FIAT показала новое поколение пикапа Strada

Пикап FIAT Strada второй генерации презентовали в Бразилии. Новинка получила более 50 интересных опций для персонализации от компании Mopar.

2021 FIAT Strada. Фото: fiat.com.br

2021 FIAT Strada. Фото: fiat.com.br

На бразильском рынке продукция под брендом FIAT пользуется большой популярность много десятилетий. Только в 2018 году компания реализовала в Бразилии порядка 1,8 миллионов пикапов Strada первого поколения.

FIAT Strada первого поколения. Фото: fiat.com.br

Этим летом компания решила порадовать своих поклонников новым поколением пикапа Strada, который не только радикально преобразился, но и получил большое количество опций от подразделения Mopar, которое в концерне FCA отвечает за тюнинг и аксессуары.

2021 FIAT Strada. Фото: fiat.com.br

2021 FIAT Strada. Фото: fiat.com.br

2021 FIAT Strada. Фото: fiat.com.br

2021 FIAT Strada. Фото: fiat.com.br

Например, версия Strada Freedom выделяется ярким графическим оформлением и многочисленными дополнительными опциями. Среди них, трубчатый каркас для увеличения полезной нагрузки, подножки, крепления для велосипеда, резиновый коврики, фирменная сумка и дополнительные распорки, позволяющий организовать пространство в багажнике.

2021 FIAT Strada впервые получила 4-дверную 5-местную кабину. Фото: fiat.com.br

Автомобиль построен на новой модульной платформе, которую уже используют другие модели концерна. Впервые для модели помимо 2-дверной будет доступна 4-дверная 5-местная кабина.

2021 FIAT Strada. Фото: fiat.com.br

Для новинки предлагается 1,4-литровый 88-сильный и 1,3-литровый 109-сильный моторы, которые могут работать как на бензине, так и на этаноле. Позже к ним добавится 1-литровый турбированный двигатель. Все они будут работать в паре с 5-ступенчатой "механикой", а привод осуществляется на передние колеса.

2021 FIAT Strada. Фото: fiat.com.br

Габариты новинки – 4480x1732x1608 мм, колесная база – 2737 мм, а клиренс достигает 208 мм. В четырехдверной версии длина погрузочной площадки составляет 1173 мм, грузоподъемность – 650 кг. Пикап с однорядной кабиной сможет перевезти до 720 кг груза. Спереди новый Fiat Strada имеет пружинную подвеску McPherson, сзади – неразрезную балку с рессорами.

2021 FIAT Strada. Фото: fiat.com.br

Пока в компании не планируют продавать автомобиль за пределами стран Южной и Центральной Америки, но такая возможность не исключается. Напомним, что в Украине до недавнего времени официально продавался пикап FIAT Fullback, который представлял собой модернизированную версию Mitsubishi L200.

2016-2019 FIAT Fullback. Фото: fiat.com.br

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Ford представила новое поколение самого продаваемого пикапа в мире.