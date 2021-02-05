Компания Джеймса Гликенхауса анонсировала водородный пикап

Американская компания Scuderia Cameron Glickenhaus представила проект пикапа SCG 010 Zero, который будет оснащаться электрической силовой установкой на водородных топливных элементах.

Об этом сообщает портал Carscoops. Компания Джеймса Гликенхауса известна своими смелыми проектами. На этот раз кинопродюсер и бизнесмен решил пополнить когорту производителей электромобилей, но просто установить на место ДВС электромотор и тяговую батарею было бы слишком банально для SCG. Поэтому для пикапа SCG 010 Zero решили использовать силовой агрегат с водородными топливными элементами.

Техническая спецификация пока не сообщается, но предполагается, что автомобиль будет иметь два электромотора, чтобы обеспечить машине полный привод. Также планируется, чтобы запаса водорода на борту хватило, чтобы без остановки преодолеть порядка 1000 мили (1600 км).

Основой для проекта SCG 010 Zero послужил 4-дверный вездеход SCG Baja Boot, представленный в 2019 году. Новинка получила похожий дизайн передней части с защитными дугами, "квартетом" круглых фар и выразительными крыльями, позволяющими вместить огромные внедорожные колеса.

Еще одной характерной особенностью обеих машин являются распашные двери, которые обеспечивают доступ в 4-местный салон с индивидуальными креслами для водителя и его спутников.

Когда удастся реализовать SCG 010 Zero "в металле", пока не ясно, тем более, что ранее в компании анонсировали целый ряд не менее интересных проектов, в числе которых, – суперкар 004S, гоночный болид 007 для участия в классе Le Mans Hypercar, обновленный вариант Baja Boot с мотором LT5 V8, а также кит-кар Mini Boot для самостоятельной сборки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Toyota рассекретила новый водородный электрокар с запасом хода 850 км, а компании Hyundai и Ineos планируют совместными усилиями создать водородный внедорожник.