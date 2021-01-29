Компания DBA показала новую версию своего купе Speedback GT

Британская компания David Brown Automotive (DBA) построила новую версию своего купе Speedback GT, который отправится в скором времени к своему владельцу в Германию.

Радостным событием компания поделилась в социальных сетях. Эксклюзивное купе Speedback GT в цвете "Голубая луна" получило черную облицовку радиатора, светодиодные фары и хромированные декоративные элементы.

Британская компания David Brown Automotive (DBA) построила новую версию своего купе Speedback GT davidbrownautomotive.com

Дополняют образ стильные 19-дюймовые спицованные диски для летней езды davidbrownautomotive.com

Дополняют образ стильные 19-дюймовые спицованные диски для летней езды, обутые в шины David Brown, созданные по заказу DBA компанией Avon. Кроме того, покупатель получит комплект легкосплавных дисков с оригинальным дизайном и соответствующей резиной для зимней эксплуатации.

Приборная панель украшена деревянными панелями ручной работы из вяза davidbrownautomotive.com

Молдинги украшают полированные декоративные накладки с фирменным логотипом и названием модели davidbrownautomotive.com

Салон отделан изысканной кожей рыжевато-коричневого цвета, а приборная панель украшена деревянными панелями ручной работы из вяза.

Салон отделан изысканной кожей рыжевато-коричневого цвета davidbrownautomotive.com

Интересными особенностями данного экземпляра являются специальный набор для любителей алкоголя, включающий отделение для джина, двух бутылок тоника, двух хрустальных бокалов "хайбол" и шерстяной подстилки для пикника.

В багажнике можно обнаружить набор аксессуаров для любителей джин-тоника davidbrownautomotive.com

Кроме того, получить удовольствие от природы позволит специальные сиденья для пикника, которые выдвигаются из багажника.

Специальные сиденья для пикника выдвигаются из багажника. davidbrownautomotive.com

На создание автомобиль было потрачено свыше 8 тысяч часов ручного труда. В основе конструкции лежит платформа модели Jaguar XK, а дизайн интерьера и экстерьера напоминают о классической модели Aston Martin DB5.

В движение купе приводит 5-литровый компрессорный мотор Jaguar V8, который выдает "на гора" 510 л.с. и 625 Нм момента. Вся эта мощь отправляется к задним ведущим колесам через 6-ступенчатый "автомат" ZF. По данным производителя, на разгон до первой "сотни" Speedback GT разгоняется за 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

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