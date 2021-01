Компания DBA показала новую версию своего купе Speedback GT

Британская компания David Brown Automotive (DBA) построила новую версию своего купе Speedback GT, который отправится в скором времени к своему владельцу в Германию.

Радостным событием компания поделилась в социальных сетях. Эксклюзивное купе Speedback GT в цвете "Голубая луна" получило черную облицовку радиатора, светодиодные фары и хромированные декоративные элементы.

This latest #SpeedbackGT commissioned in #BlueMoon will catch everyone's attention. #CoachbuildingIsBack pic.twitter.com/yfRt4YlXRa