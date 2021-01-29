Компания DBA показала новую версию своего купе Speedback GT

Британская компания David Brown Automotive (DBA) построила новую версию своего купе Speedback GT, который отправится в скором времени к своему владельцу в Германию.

Радостным событием компания поделилась в социальных сетях. Эксклюзивное купе Speedback GT в цвете "Голубая луна" получило черную облицовку радиатора, светодиодные фары и хромированные декоративные элементы.

Дополняют образ стильные 19-дюймовые спицованные диски для летней езды, обутые в шины David Brown, созданные по заказу DBA компанией Avon. Кроме того, покупатель получит комплект легкосплавных дисков с оригинальным дизайном и соответствующей резиной для зимней эксплуатации.

Салон отделан изысканной кожей рыжевато-коричневого цвета, а приборная панель украшена деревянными панелями ручной работы из вяза.

Интересными особенностями данного экземпляра являются специальный набор для любителей алкоголя, включающий отделение для джина, двух бутылок тоника, двух хрустальных бокалов "хайбол" и шерстяной подстилки для пикника.

Кроме того, получить удовольствие от природы позволит специальные сиденья для пикника, которые выдвигаются из багажника.

На создание автомобиль было потрачено свыше 8 тысяч часов ручного труда. В основе конструкции лежит платформа модели Jaguar XK, а дизайн интерьера и экстерьера напоминают о классической модели Aston Martin DB5.

В движение купе приводит 5-литровый компрессорный мотор Jaguar V8, который выдает "на гора" 510 л.с. и 625 Нм момента. Вся эта мощь отправляется к задним ведущим колесам через 6-ступенчатый "автомат" ZF. По данным производителя, на разгон до первой "сотни" Speedback GT разгоняется за 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

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