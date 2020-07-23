Компания Concode представила "дом на колесах" с гаражом внутри

Компания Concorde из Германии показала новые люксовые модели семейства Liner – 990 GI и 1090 GI, имеющие встроенный гараж на одну "малолитражку".

Новые модели "домов на колесах" от компании Concorde. Фото: concorde.eu

Пандемия коронавируса не повод отказывать себе в путешествиях, справедливо считают в немецкой компании Concorde, которая специализируется на производстве "домов на колесах" или, как их еще называют, – RV (англ. recreational vehiles). А повысить мобильность путешествия позволит встроенный гараж, способный вместить Smart ForTwo (в Liner 990 GI) или более крупные Mini Cooper / FIAT 500 (в Liner 1090 GI).

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Новые модели "домов на колесах" от компании Concorde. Фото: concorde.eu

Обе модели семейства Liner построены на шасси грузовика Mercedes-Benz Atego. Заднеприводной автомобиль оснащен 6-цилиндровым 7,7-литровым мотором мощностью 220 кВт (299 л.с.). Задняя подвеска – пневматическая. Это не только повышает комфорт передвижения, но и позволяет опускать заднюю часть RV для погрузки-выгрузки автомобиля во встроенный гараж.

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Новые модели "домов на колесах" от компании Concorde. Фото: concorde.eu

Новые модели "домов на колесах" от компании Concorde. Фото: concorde.eu

Благодаря крупным размерам, эти "дома на колесах" снабжены всем необходимым для приятного путешествия и отдыха. В просторном салоне есть два больших дивана и обеденный стол, а водительское и переднее пассажирское кресло могут разворачиваться на парковке на 180 градусов.

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Новые модели "домов на колесах" от компании Concorde. Фото: concorde.eu

Новые модели "домов на колесах" от компании Concorde. Фото: concorde.eu

Кроме того, в RV полностью оборудованная кухня с 177-литровым холодильником, зона отдыха с большой двухспальной кроватью, а также ванна комната с душевой кабинкой. С учетом предпочтений клиентов, компания готова предложить самые разнообразные опции, включая бытовое оборудования для кухни или других помещений. Для внутренней отделки используется кожа и дерево.

Новые модели "домов на колесах" от компании Concorde. Фото: concorde.eu

Новые модели "домов на колесах" от компании Concorde. Фото: concorde.eu

С учетом того, что полная масса автодома составляет в зависимости от модели от 12 до 15 тонн, то для управление машиной потребуется наличие водительского удостоверения категории "С". Стоимость такого дома на колесах стартует с отметки 350 тысяч евро.

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