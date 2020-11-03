Компания Citroën отмечает 40-летие модели 2CV6 Charleston

Французская компания Citroen празднует юбилей эксклюзивной версии 2CV6 Charleston, которая дебютировала в 1980 году на автошоу в Париже.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Это одна из самых привлекательных версий культовой модели 2CV.

Автомобиль легко узнать по характерной двухцветной окрасе – бордовой с черным. Новинку, производство которой начали в октябре 1980 года, оценили в 24800 французских франков. Автомобиль получил большую популярность у многочисленных поклонников модели 2CV и заставил производителя пересмотреть первоначально заявленный тираж в 8 тысяч машин.

В июле 1981 на заводе в Левалуа было организовано массовое производство модификации 2CV6 Charleston. От лимитированной серии она отличалась хромированными корпусами фар, а также серой ромбовидной отделкой салона.

Помимо бордово-черной цветовой схемы в июле 1982 года появилась версия с желто-черной окраской, а годом спустя – светло-серой с темно серой.

Производство модификации продолжили в 1988 году на заводе компании в Португалии. 27 июля 1990 года в 16:30 последний экземпляр Citroen 2CV покинул сборочную линию португальского завода. Это был 2CV6 Charleston в двухцветной серой ливрее. Автомобиль стал последним, 5 114 969 экземпляром легендарной модели 2CV.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукционе была продана коллекция из трех уникальных аэродинамических купе Alfa Romeo B.A.T.