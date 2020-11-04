Компания Bowler показала проект классического Defender

Британская компания Bowler получила лицензию от Land Rover на использования классического вездехода Defender и готовит новую модель на его базе.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Около года назад компания Jaguar Land Rover приобрела фирму Bowler, специализирующуюся на постройке мощных внедорожников для бездорожья. Следующим шагом стала передача прав родственной фирме на производство автомобилей Defender прежнего поколения. Очередным проектом стал вездеход 110 Station Wagon на удлиненной базе с цельнометаллическим кузовом универсал.

2021 Bowler CSP 575 bowlermotors.com

Проект получил обозначение CSP 575 и является совместным творением фирмы Bowler и подразделения SVO, отвечающего в компании Jaguar Land Rover за создание концептов и специальных мелкосерийных моделей. Первая новинка от Bowler с 2016 года будет презентована в будущем году, а пока мы можем получить представление о машине по фирменным компьютерным иллюстрациям.

2021 Bowler CSP 575 bowlermotors.com

Автомобиль получит в свое распоряжение 5-литровый V8 с механическим компрессором, благодаря которому мощность будет достигать 575 л.с. Новинка предназначена для использования на дорогах общего пользования. В салоне предусмотрены четыре спортивных кресла, каркас безопасности, а также ряд других опций.

2021 Bowler CSP 575 bowlermotors.com

По словам представителей Bowler, внедорожник CSP 575 будет выпускаться "в очень малом количестве", а ориентировочная цена составит порядка 200 тысяч фунтов ($259 тысяч).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Land Rover готовит бюджетный кроссовер.