Bosch и Daimler отметили 25-летие серийного применения ESP

В этом году компании Bosch и Daimler отметили 25-летие начала применения на серийных авто программы электронной устойчивости ESP.

Впервые ее установили на Mercedes-Benz S-Class в 1995 году. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

По оценке специалистов Bosch, только в ЕС система стабилизации спасла за четверть века около 15 тысяч жизней, а также предотвратила почти полмиллиона несчастных случаев с травмами. Наряду с ремнем безопасности и подушкой безопасности система ESP является одним из важнейших спасательных средств в автомобиле.

Испытания системы ESP на автомобилях Mercedes-Benz. Фото: media.daimler.com

"Разработка программы электронной стабилизации стала важной вехой на пути к реализации "нулевой смертности" на дорогах, – говорит член правления Bosch Харальд Крегер. – ESP – это яркий пример того, что мы понимаем под слоганом "создано для жизни". С момента создания в 1995 году компания Bosch продолжает совершенствовать свою систему стабилизации и к настоящему моменту произвела более 250 миллионов ESP. Представить современный автомобиль без этого электронного "ангела-хранителя" невозможно. Во всем мире 82% всех новых автомобилей оснащены ESP, тогда как еще в 2017 году этот показатель составлял 64%".

Система электронной стабилизации особенно эффективна в условиях мокрого или обледенелого покрытия в момент ухода от столкновения с неожиданными препятствиями, например, животными, или при движении на высокой скорости на крутых поворотах. Система ESP может предотвратить до 80% всех аварий, связанных с заносом.

Купе Mercedes-Benz S-Class (W140) стал первым в мире автомобилем, получившим в качестве опции ESP. Фото: media.daimler.com

Интеллектуальные датчики ESP сопоставляют угол поворота рулевого колеса и траекторию движения автомобиля 25 раз в секунду. Если показания расходятся, ESP понижает крутящий момент двигателя и тормозит отдельные колеса. Таким образом, система помогает водителю предотвратить уход автомобиля в занос.

С ноября 2011 года требование по обязательному оснащению автомобиля ESP стало актуальным для новых легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Кроме того, система стабилизации является одной из основных основой для создания комплесных систем автономного управления.

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