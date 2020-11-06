Компания Aznom презентовала роскошный седан Palladium

Итальянская компания Aznom провела официальную презентацию своего роскошного седана Palladium.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка создана совместными усилиями компаний Aznom и дизайнерской студии Camal из Турина.

Aznom Palladium aznomautomotive.com

Крупный седан на раме достигает в длину 5960 мм, а колесная база равна 3670 мм. По словам руководителя Aznom Марчелло Мерегалли, вдохновение при его создании он черпал в облике президентского лимузина Cadillac, построенного для Президента США Барака Обамы.

Cadillac 2009 года Президента США Барака Обамы aznomautomotive.com

В движение этого "монстра" приводит 5,7-литровый V8 с двумя турбинами. Он развивает мощность 710 л.с., а крутящий момент достигает внушительной величины 950 Нм. В паре с мощным мотором работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. По желанию клиента привод может быть задний или полный. В последнем случае автомобиль получит электронную систему блокировки дифференциала.

Aznom Palladium aznomautomotive.com

Автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч. С учетом большой массы (2650 кг) и мощного мотора компанией Brembo была создана индивидуальная тормозная система с вентилируемыми дисковыми тормозами диаметром 408 мм спереди и 380 мм – сзади.

Aznom Palladium aznomautomotive.com

Aznom Palladium aznomautomotive.com

Автомобиль получил легкосплавые 22-дюймовые диски с шинами Yokohama Advan Sport размерностью 285/45. Максимальный ездовой комфорт призвана обеспечить полностью независимая подвеска всех колес со стабилизаторами поперечной устойчивости спереди и пятирычажной конструкцией – сзади.

Aznom Palladium aznomautomotive.com

Aznom Palladium aznomautomotive.com

Для отделки салона использована натуральная кожа от ателье Foglizzo. Развлекать водителя и его спутников в дороге будет высококачественная аудиосистема Harman Kardon, а для задних пассажиров предусмотрены два планшета Microsoft Surface X PRO. Багажное отделение на 621 литр позволит взять в дорогу все необходимое.

Aznom Palladium aznomautomotive.com

Aznom Palladium aznomautomotive.com

Всего планируется изготовить 10 экземпляров Aznom Palladium. Все автомобили будут построены с учетом индивидуальных предпочтений заказчиков. Стоимость новинки не сообщается.

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