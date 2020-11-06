Компания Aznom презентовала роскошный седан Palladium

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
1,5 т.
Компания Aznom презентовала роскошный седан Palladium

Итальянская компания Aznom провела официальную презентацию своего роскошного седана Palladium.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка создана совместными усилиями компаний Aznom и дизайнерской студии Camal из Турина.

Aznom Palladium

Крупный седан на раме достигает в длину 5960 мм, а колесная база равна 3670 мм. По словам руководителя Aznom Марчелло Мерегалли, вдохновение при его создании он черпал в облике президентского лимузина Cadillac, построенного для Президента США Барака Обамы.

Cadillac 2009 года Президента США Барака Обамы

В движение этого "монстра" приводит 5,7-литровый V8 с двумя турбинами. Он развивает мощность 710 л.с., а крутящий момент достигает внушительной величины 950 Нм. В паре с мощным мотором работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. По желанию клиента привод может быть задний или полный. В последнем случае автомобиль получит электронную систему блокировки дифференциала.

Aznom Palladium

Автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч. С учетом большой массы (2650 кг) и мощного мотора компанией Brembo была создана индивидуальная тормозная система с вентилируемыми дисковыми тормозами диаметром 408 мм спереди и 380 мм – сзади.

Aznom Palladium
Aznom Palladium

Автомобиль получил легкосплавые 22-дюймовые диски с шинами Yokohama Advan Sport размерностью 285/45. Максимальный ездовой комфорт призвана обеспечить полностью независимая подвеска всех колес со стабилизаторами поперечной устойчивости спереди и пятирычажной конструкцией – сзади.

Aznom Palladium
Aznom Palladium

Для отделки салона использована натуральная кожа от ателье Foglizzo. Развлекать водителя и его спутников в дороге будет высококачественная аудиосистема Harman Kardon, а для задних пассажиров предусмотрены два планшета Microsoft Surface X PRO. Багажное отделение на 621 литр позволит взять в дорогу все необходимое.

Aznom Palladium
Aznom Palladium

Всего планируется изготовить 10 экземпляров Aznom Palladium. Все автомобили будут построены с учетом индивидуальных предпочтений заказчиков. Стоимость новинки не сообщается.

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