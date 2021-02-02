В Италии создадут самый мощный в мире электрический гиперкар

В Италии компания Automobili Estrema планирует создать самый мощный в мире электрический гиперкар Estrema Fulminea. Его производство должно начаться в 2023 году.

Общая емкость аккумуляторов автомобиля составит 100 кВтч. Это обеспечит пробег до 520 километров без подзарядки. Гиперкар будет иметь 4 электродвигателя, по одному на каждом колесе, и иметь мощность в 2040 л.с. До 300 км/ч авто должно разгонятся меньше чем за 10 секунд. Об этом сообщили на сайте Automobili Estrema.

Estrema Fulminea будет использовать инновационную технологию, сочетающую батареи с твердым электролитом и ультраконденсаторы, которые создадут ABEE (Avesta Battery Energy Engineering) и IMECAR Elektronik.

В AE считают, что их решение и партнерство с известными поставщиками приведут к появлению очень динамичного спортивного автомобиля. Среди основных участников проекта – Джанфранко Пиццуто – один из бывших соучредителей Fisker Automotive.

Задняя часть Estrema Fulminea Automobili Estrema

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