Компактный кроссовер Opel Mokka заинтриговал дизайном
Немецкая компания Opel продолжает подогревать интерес к новому компактному кроссоверу Mokka.
Второе поколение модели получит принципиально новый дизайн, получивший название Opel Vizor. Над ним работала команда дизайнеров под руководством Марка Адамса, а вдохновение создатели черпали в облике легендарного спортивного купе Opel Manta.
Первые штрихи новой стилистики проявились еще на концептуальном Opel GT X Experimental, например, оригинальная облицовка радиатора с интегрированными фарами и тонким хромированным окладом. Центральную часть решетки украшает фирменная эмблема в виде молнии.
Автомобиль получит полностью светодиодную светотехнику, а в качестве опции будут доступны первые в сегменте матричные фары IntelliLux LED. Концепция Opel Vizor станет визитной карточкой всех моделей бренда на ближайшее десятилетие.
Помимо внешнего облика Mokka первой из моделей бренда получит новую приборную панель Opel Pure Panel. Она выполнена в стиле "хай-тек" и содержит два цифровых дисплея под общим стеклом. Идея не новая, но реализована в оригинальном ключе. Большинство функций возложено на сенсорный экран информационнно-развлекательной системы, что позволит минимизировать количество традиционных кнопок на приборной панели.
В основе Opel Mokka второго поколения лежит модульная платформа CMP концерна PSA Group. Она уже нашла свое применение на родственных кроссоверах Peugeot 2008 и DS 3 Crossback. Как и в случае с моделью Corsa, первоначально дебютирует электрическая версия, а позже появятся модификации с традиционным ДВС. Линейку силовых агрегатов новый немецкий кроссовер разделит с вышеупомянутыми моделями французских брендов.
Производство Opel Mokka намечено на конец нынешнего года, а первые товарные экземпляры появятся в салонах европейских дилеров в начале 2021 г.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, новое поколение Opel Corsa добралось до Украины.