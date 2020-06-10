Компактный кроссовер Opel Mokka заинтриговал дизайном

Немецкая компания Opel продолжает подогревать интерес к новому компактному кроссоверу Mokka.

2021 Opel Mokka – предсериный прототип на испытаниях int-media.opel.com

Для новинки разработали даже новый шрифт int-media.opel.com

Второе поколение модели получит принципиально новый дизайн, получивший название Opel Vizor. Над ним работала команда дизайнеров под руководством Марка Адамса, а вдохновение создатели черпали в облике легендарного спортивного купе Opel Manta.

Источником вдохновения для дизайнеров послужил купе Opel Manta первого поколения int-media.opel.com

Первые штрихи новой стилистики проявились еще на концептуальном Opel GT X Experimental, например, оригинальная облицовка радиатора с интегрированными фарами и тонким хромированным окладом. Центральную часть решетки украшает фирменная эмблема в виде молнии.

Концепт Opel GT X Experimental 2018 года стал предвестником нового стиля Opel Vizor int-media.opel.com

Фирменный рендер Opel Mokka нового поколения int-media.opel.com

Автомобиль получит полностью светодиодную светотехнику, а в качестве опции будут доступны первые в сегменте матричные фары IntelliLux LED. Концепция Opel Vizor станет визитной карточкой всех моделей бренда на ближайшее десятилетие.

Opel Mokka первого поколения после рестайлинга, проведенного в 2016 году int-media.opel.com

Новое поколение Opel Mokka в защитном камуфляже int-media.opel.com

Помимо внешнего облика Mokka первой из моделей бренда получит новую приборную панель Opel Pure Panel. Она выполнена в стиле "хай-тек" и содержит два цифровых дисплея под общим стеклом. Идея не новая, но реализована в оригинальном ключе. Большинство функций возложено на сенсорный экран информационнно-развлекательной системы, что позволит минимизировать количество традиционных кнопок на приборной панели.

Opel Mokka первой получит новую приборную панель Opel Pure Panel int-media.opel.com

В основе Opel Mokka второго поколения лежит модульная платформа CMP концерна PSA Group. Она уже нашла свое применение на родственных кроссоверах Peugeot 2008 и DS 3 Crossback. Как и в случае с моделью Corsa, первоначально дебютирует электрическая версия, а позже появятся модификации с традиционным ДВС. Линейку силовых агрегатов новый немецкий кроссовер разделит с вышеупомянутыми моделями французских брендов.

2021 Peugeot 2008 int-media.peugeot.com

2021 DS 3 Crossback int-media.dsautomobiles.com

Производство Opel Mokka намечено на конец нынешнего года, а первые товарные экземпляры появятся в салонах европейских дилеров в начале 2021 г.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, новое поколение Opel Corsa добралось до Украины.