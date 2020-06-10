Компактный кроссовер Opel Mokka заинтриговал дизайном

Немецкая компания Opel продолжает подогревать интерес к новому компактному кроссоверу Mokka.
2021 Opel Mokka – предсериный прототип на испытаниях
int-media.opel.com
Для новинки разработали даже новый шрифт
int-media.opel.com
Второе поколение модели получит принципиально новый дизайн, получивший название Opel Vizor. Над ним работала команда дизайнеров под руководством Марка Адамса, а вдохновение создатели черпали в облике легендарного спортивного купе Opel Manta.
Источником вдохновения для дизайнеров послужил купе Opel Manta первого поколения
int-media.opel.com
Первые штрихи новой стилистики проявились еще на концептуальном Opel GT X Experimental, например, оригинальная облицовка радиатора с интегрированными фарами и тонким хромированным окладом. Центральную часть решетки украшает фирменная эмблема в виде молнии.
Концепт Opel GT X Experimental 2018 года стал предвестником нового стиля Opel Vizor
int-media.opel.com
Фирменный рендер Opel Mokka нового поколения
int-media.opel.com
Автомобиль получит полностью светодиодную светотехнику, а в качестве опции будут доступны первые в сегменте матричные фары IntelliLux LED. Концепция Opel Vizor станет визитной карточкой всех моделей бренда на ближайшее десятилетие.
Opel Mokka первого поколения после рестайлинга, проведенного в 2016 году
int-media.opel.com
Новое поколение Opel Mokka в защитном камуфляже
int-media.opel.com
Помимо внешнего облика Mokka первой из моделей бренда получит новую приборную панель Opel Pure Panel. Она выполнена в стиле "хай-тек" и содержит два цифровых дисплея под общим стеклом. Идея не новая, но реализована в оригинальном ключе. Большинство функций возложено на сенсорный экран информационнно-развлекательной системы, что позволит минимизировать количество традиционных кнопок на приборной панели.
Opel Mokka первой получит новую приборную панель Opel Pure Panel
int-media.opel.com
В основе Opel Mokka второго поколения лежит модульная платформа CMP концерна PSA Group. Она уже нашла свое применение на родственных кроссоверах Peugeot 2008 и DS 3 Crossback. Как и в случае с моделью Corsa, первоначально дебютирует электрическая версия, а позже появятся модификации с традиционным ДВС. Линейку силовых агрегатов новый немецкий кроссовер разделит с вышеупомянутыми моделями французских брендов.
2021 Peugeot 2008
int-media.peugeot.com
2021 DS 3 Crossback
int-media.dsautomobiles.com
Производство Opel Mokka намечено на конец нынешнего года, а первые товарные экземпляры появятся в салонах европейских дилеров в начале 2021 г.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, новое поколение Opel Corsa добралось до Украины.
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