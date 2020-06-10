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10 июня • обновлено в 15:28
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Компактный кроссовер Opel Mokka заинтриговал дизайном

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Немецкая компания Opel продолжает подогревать интерес к новому компактному кроссоверу Mokka.

2021 Opel Mokka – предсериный прототип на испытаниях

2021 Opel Mokka – предсериный прототип на испытаниях

int-media.opel.com

Для новинки разработали даже новый шрифт

Для новинки разработали даже новый шрифт

int-media.opel.com

Второе поколение модели получит принципиально новый дизайн, получивший название Opel Vizor. Над ним работала команда дизайнеров под руководством Марка Адамса, а вдохновение создатели черпали в облике легендарного спортивного купе Opel Manta.

Источником вдохновения для дизайнеров послужил купе Opel Manta первого поколения

Источником вдохновения для дизайнеров послужил купе Opel Manta первого поколения

int-media.opel.com

Первые штрихи новой стилистики проявились еще на концептуальном Opel GT X Experimental, например, оригинальная облицовка радиатора с интегрированными фарами и тонким хромированным окладом. Центральную часть решетки украшает фирменная эмблема в виде молнии.

Концепт Opel GT X Experimental 2018 года стал предвестником нового стиля Opel Vizor

Концепт Opel GT X Experimental 2018 года стал предвестником нового стиля Opel Vizor

int-media.opel.com

Фирменный рендер Opel Mokka нового поколения

Фирменный рендер Opel Mokka нового поколения

int-media.opel.com

Автомобиль получит полностью светодиодную светотехнику, а в качестве опции будут доступны первые в сегменте матричные фары IntelliLux LED. Концепция Opel Vizor станет визитной карточкой всех моделей бренда на ближайшее десятилетие.

Opel Mokka первого поколения после рестайлинга, проведенного в 2016 году

Opel Mokka первого поколения после рестайлинга, проведенного в 2016 году

int-media.opel.com

Новое поколение Opel Mokka в защитном камуфляже

Новое поколение Opel Mokka в защитном камуфляже

int-media.opel.com

Помимо внешнего облика Mokka первой из моделей бренда получит новую приборную панель Opel Pure Panel. Она выполнена в стиле "хай-тек" и содержит два цифровых дисплея под общим стеклом. Идея не новая, но реализована в оригинальном ключе. Большинство функций возложено на сенсорный экран информационнно-развлекательной системы, что позволит минимизировать количество традиционных кнопок на приборной панели.

Opel Mokka первой получит новую приборную панель Opel Pure Panel

Opel Mokka первой получит новую приборную панель Opel Pure Panel

int-media.opel.com

В основе Opel Mokka второго поколения лежит модульная платформа CMP концерна PSA Group. Она уже нашла свое применение на родственных кроссоверах Peugeot 2008 и DS 3 Crossback. Как и в случае с моделью Corsa, первоначально дебютирует электрическая версия, а позже появятся модификации с традиционным ДВС. Линейку силовых агрегатов новый немецкий кроссовер разделит с вышеупомянутыми моделями французских брендов.

2021 Peugeot 2008

2021 Peugeot 2008

int-media.peugeot.com

2021 DS 3 Crossback

2021 DS 3 Crossback

int-media.dsautomobiles.com

Производство Opel Mokka намечено на конец нынешнего года, а первые товарные экземпляры появятся в салонах европейских дилеров в начале 2021 г.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, новое поколение Opel Corsa добралось до Украины.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
новые авто электромобили Opel Peugeot DS кроссовер новости авто
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