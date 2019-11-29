Компактный кроссовер Kia Seltos получил экстремальные версии

Компания Kia представила в Лос-Анджелесе два концепта на базе нового кроссовера Seltos.

Об этом сообщает пресс-служба корейского производителя. Первый получил название Seltos Trail Attack Concept. Он предназначен для любителей активного отдыха на природе Автомобиль имеет светлую окраску, а также укомплектован батареей из восьми дополнительных фар, способных превратить самую темную ночь в день.

Kia Seltos X-Line Trail Attack Concept & Seltos X-Line Urban Concept kiamedia.com

Вне дорог на помощь водителю придет система электронного полного привода с блокировкой центрального дифференциала, увеличенный до 234 мм дорожный просвет и "зубастые" шины. Лебедка, скрытая за накладкой переднего бампера, поможет преодолеть по-настоящему сложные участки, а дополнительный багажник на крыше делает кроссовер еще более практичным.

Kia Seltos X-Line Trail Attack kiamedia.com

Kia Seltos X-Line Trail Attack kiamedia.com

Kia Seltos X-Line Trail Attack Concept & Seltos X-Line Urban Concept kiamedia.com

Seltos Trail Attack Concept оснащен турбированным 1,6-литровым двигателем, работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT.

Новый кроссовер Kia Seltos презентовали в ноябре на автошоу в Лос-Анджелесе kiamedia.com

Чаще всего езда в современном мегаполисе может быть не менее сложным испытанием, чем приключения на бездорожье. Именно для таких случаев дизайнеры создали Seltos Urban Concept. Забыть о недостатках дорожного покрытия позволят увеличен на 51 мм клиренс, который к тому же обеспечивает водителю более высокую посадку и улучшенный обзор в городском трафике. Двигатель и трансмиссия аналогичны версии Seltos Trail Attack Concept.

Kia Seltos X-Line Urban Concept kiamedia.com

В списке опций – дополнительная светотехника, багажник на крыше и защита моторного отсека. Что касается интерьера, то здесь первую скрипку играет новая мультимедийная система с экраном диагональю 10,25 дюйма и широким функционалом.

Kia Seltos X-Line Urban Concept kiamedia.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia готовит новый Sorento.

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