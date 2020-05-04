Компактный кроссовер Ford Puma получит спортивную версию ST
До конца нынешнего года в семействе кроссоверов Ford Puma появится спортивная версия ST. Об этом сообщает британское подразделение компании.
От обычных Puma новинку можно будет отличить по иному переднему бамперу, внушительному спойлеру на двери багажника, сдвоенным патрубкам с правой стороны бампера и оригинальным колесным дискам с ярким дизайном.
В салоне появятся кресла с развитой боковой поддержкой и спортивное рулевое колесо, а также соответствующая декоративная отделка.
Ожидается, что Puma ST позаимствует силовой агрегат от спортивного хэтчбека Fiesta ST. Напомним, что он оснащается 1,5-литровым 3-цилиндровым турбированным мотором EcoBoost. В арсенале новинки будет 200 л.с. мощности и 290 Нм крутящего момента. Реализовать потенциал этого мотора поможет 6-ступенчатая "механика". А на разгон до первой "сотни" кроссовер будет тратить порядка 7 секунд.
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