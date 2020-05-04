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4 мая • обновлено в 22:19
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Компактный кроссовер Ford Puma получит спортивную версию ST

1.6т
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До конца нынешнего года в семействе кроссоверов Ford Puma появится спортивная версия ST. Об этом сообщает британское подразделение компании.

2021 Ford Puma ST

2021 Ford Puma ST

motor1.com

От обычных Puma новинку можно будет отличить по иному переднему бамперу, внушительному спойлеру на двери багажника, сдвоенным патрубкам с правой стороны бампера и оригинальным колесным дискам с ярким дизайном.

2021 Ford Puma ST

2021 Ford Puma ST

motor1.com

2021 Ford Puma ST

2021 Ford Puma ST

motor1.com

В салоне появятся кресла с развитой боковой поддержкой и спортивное рулевое колесо, а также соответствующая декоративная отделка.

2021 Ford Puma ST

2021 Ford Puma ST

motor1.com

2021 Ford Puma ST

2021 Ford Puma ST

motor1.com

Ожидается, что Puma ST позаимствует силовой агрегат от спортивного хэтчбека Fiesta ST. Напомним, что он оснащается 1,5-литровым 3-цилиндровым турбированным мотором EcoBoost. В арсенале новинки будет 200 л.с. мощности и 290 Нм крутящего момента. Реализовать потенциал этого мотора поможет 6-ступенчатая "механика". А на разгон до первой "сотни" кроссовер будет тратить порядка 7 секунд.

2021 Ford Puma ST

2021 Ford Puma ST

motor1.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, в сети появились очередные изображения нового внедорожника Ford.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Великобритания
Теги
Ford кроссовер новые авто новости авто
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