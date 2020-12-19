Компактные, практичные и надежные: ТОП недорогих авто в Украине

Покупатели всегда ищут лучший автомобиль, который стоит недорого. Сегодня это особенно актуально, поэтому практичность, доступность и компактность для города – ключевые параметры.

AutoOboz подобрал самые надежные хэтчбеки и выяснил, сколько они стоят в Украине. У нас доступны как новые экземпляры, так и подержанные автомобили. Все они порадуют лишь редкими и небольшими поломками, практичностью и приятным дизайном, что выгодно отличает эти машины от огромного количества других моделей.

Hyundai i30 – очень надежный хэтчбек С-класса, который к тому же хорошо выполнен и симпатично выглядит. Практичный салон разместит большую семью с багажом. Стоит такой автомобиль в Украине от 450 000 грн – отличная цена на фоне конкурентов.

За новый Hyundai i30 просят 450 000 грн – не очень много auto.ria

Но можно найти еще дешевле, если обратиться к сектору б/у авто. За хороший экземпляр 2018 года (до рестайлинга) с пробегом 20 000 км просят 378 000 грн.

Б/у Hyundai i30 за 378 000 грн auto.ria

Хэтчбек Audi A3 больше не представлен в каталоге представительства немецкого бренда в Украине, поэтому новой модель купить не получится. Но многие хотят, ведь машина известна своей надежностью. Единственный выход – подержанный автомобиль. Хэтчбек третьего поколения, который интересует нас больше всего, можно присмотреть за 308 000 грн, но такие машины часто требуют ремонта.

Б/у Audi A3 можно купить за 308 000 грн, но состояние не очень хорошее auto.ria

Компактная модель Mazda 2 во многих странах признана очень надежной городской машиной. Для украинцев автомобиль почти экзотичный, официально модель не продается. Но на рынке б/у авто есть много предложений. Экземпляры четвертой генерации начинаются с 297 000 грн.

Подержанная Mazda 2 за 297 000 грн auto.ria

Немецкие автомобили известны своей дороговизной, особенно если речь заходит о премиальном сегменте. Mercedes A-class занимает особое место в автомобильной иерархии. Новая модель стоит в Украине от 940 000 грн, что трудно назвать доступным предложением. Но автомобили предыдущего поколения на вторичном рынке намного приветливее для кошелька покупателя. Есть много предложений в ценовом диапазоне 370-450 тыс. грн. Но стоит доплатить, чтобы выбрать экземпляр получше.

Новый Mercedes A-class стоит в Украине почти миллион гривен Mercedes

Mercedes A-class за 378 000 грн auto.ria

Opel Karl очень понравился европейским покупателям своей простотой и, соответственно, надежностью. Хотя это не всегда взаимосвязанные понятия, пускай и в случае с Karl все получилось. Украинцам эта модель почти неизвестна, в салонах автомобиль не продается. Но можно купить подержанный экземпляр за 230 000 грн с пробегом 20 000 км.

Opel Karl – надежный компактный автомобиль Opel

Opel Karl за 230 000 грн auto.ria

VW Golf – машина, которую знают почти во всем мире. Сегодня на рынок выходит автомобиль восьмого поколения, но в Украине все еще можно купить новый седьмой "Гольф". Просят за хэтчбек от 590 000 грн. На рынке подержанных авто нас интересует модель шестой генерации, которая все еще является довольно современным и, что немаловажно, надежным автомобилем. Предложения начинаются с 180 000 грн, но пробеги в этом случае высокие – около 200 000 км.

VW Golf седьмого поколения все еще можно купить новым VW

Подержанный VW Golf за 180 000 грн auto.ria

OBOZREVATEL уже рассказывал об очень надежных и недорогих подержанных автомобилях, которые можно купить в Украине. Их редкие поломки отметили и в Европе.