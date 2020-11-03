Коллекцию из 240 автомобилей американского афериста продали за рекордную сумму

Аукционный дом RM Sotheby`s провел торги, предложив ценителям ретро коллекцию финансового махинатора Наджиба Кана. 240 уникальных авто продали за рекордные $44 385 420.

Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома. Прекрасная коллекция ретро и экзотических авто, а также большое количество запасных частей, книг, оборудования и аксессуаров были проданы с молотка для погашения огромного долга Наджиба Кана, который оценивается в $122 миллиона.

Аукцион проводился два дня. Среди лотов восемь автомобилей оценили дороже миллиона долларов. Несомненной звездой аукциона была редкая версия Ferrari 225 S Berlinetta 1952 года от кузовного ателье Vignale, проданная за $2,8 млн.

Еще один редкий автомобиль для соревнований также попал в пятерку лучших продаж – это Cooper-Jaguar T38 Mk II 1955 года выпуска, проданный за $1,76 млн. Этот редкий экземпляр Cooper-Jaguar одержал 6 побед в Гудвуде и Сильверстоуне в сезонах 1956 и 57 годов.

Большой интерес покупателей вызвала коллекция редких автомобилей марки Fiat. В частности, 1 из 15 изготовленных Fiat 8V Supersonic 1953 года с кузовом ателье Ghia, продали за $2 млн. Пару Fiat 8V Coupe 1954 года от Vignale оценили в $907 000 и $775 000 соответственно.

Также в первой десятке были три редких Jaguar. Гоночный XKSS 1957 года продали за $1985000, купе E-Type Lightweight 1963 года ушло с молотка за $1 710 000, а модель D-Type 1955 года оценили в $1 325 000.

Среди других ярких лотов аукциона – Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1955 года выпуска, оценили в $1 495 500.

Замечательный образец оригинального суперкара, Lamborghini Miura P400 S 1969 года продали за $1 160 000.

Редкая версия купе Toyota 2000GT 1967 года выпуска, одна из 62 машин с левым расположением руля, принадлежавшая ранее американскому гонщику Отто Линтону, обошлась новому владельцу в $912 500.

В торгах приняли участие более 2,5 тысяч коллекционеров и ценителей автомобильной истории из 53 стран мира.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на торгах были проданы уникальные концепты Alfa Romeo B.A.T.