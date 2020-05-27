Коллекцию автомобилей СССР решили продать за $100 000

Стас Сидилев Новости 19:12, 27.05.2020 Обновлено: 19:18, 27.05.2020

Владелец большой коллекции автомобилей СССР из России решил продать свои старые машины. Исходя из состояния транспортных средств, запрашиваемые 7 676 000 рублей ($108 000) кажутся крупной суммой.

Конечно, в основном машины выглядят интересно – в мире современных автомобилей классические транспортные средства привлекают внимание. Но автопром СССР был очень массовым, и в той же России сегодня очень много подобных машин, которыми никого не удивить.

Коллекционер продает машины СССР за несколько миллионов
carakoom.com

В коллекции советских автомобилей есть ГАЗ-М20 Победа, Москвич-401, ГАЗ-67, СМЗ-С3А (так называемая "Инвалидка"), ГАЗ-М1 и несколько мотоциклов.

Подборка машин вполне внушительная, но здесь нет откровенно редких экземпляров, как и не было их во времена Советского Союза, когда машины были простыми и очень массовыми.

Коллекционер продает машины СССР за несколько миллионов
carakoom.com

Более того, в конкретной ситуации все транспортные средства окончательно утратили даже минимальную коллекционную ценность – каждая машина подверглась модификациям, перекраске и небрежной реставрации. По этой причине просить за коллекцию более 100 тысяч долларов – смелое решение, которое оценит не каждый потенциальный покупатель.

Коллекционер продает машины СССР за несколько миллионов
carakoom.com
Коллекционер продает машины СССР за несколько миллионов
carakoom.com

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о новой модели Лада, которая еще не отправилась в продажу, но уже ездит по дорогам общего пользования.

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