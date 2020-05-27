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27 мая • обновлено в 19:26
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Коллекцию автомобилей СССР решили продать за $100 000

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Владелец большой коллекции автомобилей СССР из России решил продать свои старые машины. Исходя из состояния транспортных средств, запрашиваемые 7 676 000 рублей ($108 000) кажутся крупной суммой.

Конечно, в основном машины выглядят интересно – в мире современных автомобилей классические транспортные средства привлекают внимание. Но автопром СССР был очень массовым, и в той же России сегодня очень много подобных машин, которыми никого не удивить.

Коллекционер продает машины СССР за несколько миллионов

Коллекционер продает машины СССР за несколько миллионов

carakoom.com

В коллекции советских автомобилей есть ГАЗ-М20 Победа, Москвич-401, ГАЗ-67, СМЗ-С3А (так называемая "Инвалидка"), ГАЗ-М1 и несколько мотоциклов.

Подборка машин вполне внушительная, но здесь нет откровенно редких экземпляров, как и не было их во времена Советского Союза, когда машины были простыми и очень массовыми.

Коллекционер продает машины СССР за несколько миллионов

Коллекционер продает машины СССР за несколько миллионов

carakoom.com

Более того, в конкретной ситуации все транспортные средства окончательно утратили даже минимальную коллекционную ценность – каждая машина подверглась модификациям, перекраске и небрежной реставрации. По этой причине просить за коллекцию более 100 тысяч долларов – смелое решение, которое оценит не каждый потенциальный покупатель.

Коллекционер продает машины СССР за несколько миллионов

Коллекционер продает машины СССР за несколько миллионов

carakoom.com

Коллекционер продает машины СССР за несколько миллионов

Коллекционер продает машины СССР за несколько миллионов

carakoom.com

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о новой модели Лада, которая еще не отправилась в продажу, но уже ездит по дорогам общего пользования.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
ретро б/у автомобиль авто
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