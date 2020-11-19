Коллекционный Mercedes W124 выставили на продажу по цене нового "Логана"

В Германии выставили на продажу особый Mercedes W124. Легендарный седан пребывает в коллекционном состоянии, при этом оценили его сравнительно недорого как для такого авто – в 9 900 евро. Для понимания, примерно столько же стоит новый бюджетный седан Renault Logan.

Известно, что у седана 1992 года был всего один владелец, житель Испании. На протяжении всего времени он бережно хранил автомобиль, поддерживая его в идеальном состоянии. При этом машина редко покидала гараж – пользовались ей по особым случаям. Однако в один момент с "Мерседесом" случился небольшой инцидент: на водительской двери появилась царапина в нескольких местах. Хозяин машины сильно расстроился и решил продать свой 124-й. К малярам ехать он не захотел, поскольку до этого машина не разу не красилась и имела полностью заводское ЛКП. В итоге, автомобиль уехал в Германию, где теперь его продает одна небольшая фирма, расположенная в городе Витмаршен, пишет PiataAuto.

Mercedes W124, который продают за 9 900 евро PiataAuto

За 28 лет этот Mercedes W124 проехал лишь 75 000 км. Автомобиль выглядит полностью как новый: это не только хорошо видно по кузову, салону, но и днищу (на фото можно рассмотреть даже заводские наклейки). Лишним подтверждением этому является полная история обслуживания.

Mercedes W124, который продают за 9 900 евро PiataAuto

Mercedes W124, который продают за 9 900 евро PiataAuto

Под капотом машины установлен рядный 4-цилиндровый двигатель объемом 2,3 литра, выдающий 132 л.с. и 198 Нм. Это простой 8-клапанный атмосферный мотор, который славится своей надежностью. Состыкован он с 5-ступенчатой "механикой".

Mercedes W124, который продают за 9 900 евро PiataAuto

Mercedes W124, который продают за 9 900 евро PiataAuto

Mercedes W124, который продают за 9 900 евро PiataAuto

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