Кокаина на 23 млн: в авто с аукциона США нашли необычный груз

Покупка подержанных автомобилей может привести к некоторым интересным находкам в них. Например, как недавно произошло с одним американцем, которую приобрел машину на аукционе.

Так, житель города Ларедо, штат Техас, обнаружил в своей легковушке 17 пакетов с кокаином. О своей находке он сразу же заявил в полицию, и когда "копы" приехали на место, то обнаружили в скрытом отсеке ещё 17 пакетов, содержавших наркотики.

В авто с аукциона США нашли необычный груз thedrive.com

Как сообщает The Drive, вес каждой упаковки составлял 1 кг, таким образом, в автомобиле хранилось 34 кг кокаина. В денежном эквиваленте это примерно 850 000 долларов (22,5 млн грн).

"Я благодарю человека, который предупредил нас о найденных наркотиках. Если бы он не был честным, наркотики могли бы попасть в плохие руки ", – заявил шериф из Офиса шерифа округа Уэбб Мартин Куэльяр.

Издание отмечает, что это далеко не первый раз, когда в дешевых машинах, купленных на аукционах, находят наркотики на огромную сумму. Особенно такое положение дел характерно штатов, которые граничат с Мексикой: там контрабандисты пытаются перевозить наркотики из одной страны в другую настолько творчески, насколько это возможно.

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