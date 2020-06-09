Главная Новости
9 июня • обновлено в 14:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Кокаина на 23 млн: в авто с аукциона США нашли необычный груз

1.3т
Читать материал на украинском

Покупка подержанных автомобилей может привести к некоторым интересным находкам в них. Например, как недавно произошло с одним американцем, которую приобрел машину на аукционе.

Так, житель города Ларедо, штат Техас, обнаружил в своей легковушке 17 пакетов с кокаином. О своей находке он сразу же заявил в полицию, и когда "копы" приехали на место, то обнаружили в скрытом отсеке ещё 17 пакетов, содержавших наркотики.

В авто с аукциона США нашли необычный груз

В авто с аукциона США нашли необычный груз

thedrive.com

Как сообщает The Drive, вес каждой упаковки составлял 1 кг, таким образом, в автомобиле хранилось 34 кг кокаина. В денежном эквиваленте это примерно 850 000 долларов (22,5 млн грн).

"Я благодарю человека, который предупредил нас о найденных наркотиках. Если бы он не был честным, наркотики могли бы попасть в плохие руки ", – заявил шериф из Офиса шерифа округа Уэбб Мартин Куэльяр.

Издание отмечает, что это далеко не первый раз, когда в дешевых машинах, купленных на аукционах, находят наркотики на огромную сумму. Особенно такое положение дел характерно штатов, которые граничат с Мексикой: там контрабандисты пытаются перевозить наркотики из одной страны в другую настолько творчески, насколько это возможно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Британии спасли Volkswagen Golf, который смыло в море.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
авто курьез
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 856.

    Вылечились: 12 412. Умерли: 810.

  • В мире заболели более 7,1 млн человек, погибли – больше 407 тысяч.

  • В США заявили, что нашли доказательство распространения коронавируса в Китае еще летом-2019.

  • К самодельным маскам озвучили новое требование – только так они смогут защитить.

  • В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги