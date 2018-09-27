Закон о парковках - сам по себе закон правильный, хоть и очень сложный. Он закладывает новые принципы в системе парковки, которые применяются в Европе.

Законвступил в силу сегодня, но работать не будет. Почему? В нем речь идет о двух реестрах, которых у нас нет, и это значит, что нет механизма для реализации закона. Это упущение нашей исполнительной власти потому, что закон был принят полгода назад, и за это время можно было успеть такой реестр подготовить. Но есть то, что есть.

Ни полиция ничего не сможет сделать, ни инспектора по парковкам не смогут штрафовать и эвакуировать машину до тех пор, пока не появятся реестры, которые запустят механизм этого закона.

Судя по тому, как долго у нас создаются реестры, делать какие-то прогнозы в этом направлении не могу.

То, что исполнительная власть не успевает за законами, говорит о том, что давно назревает необходимость создать какой-то отдельный центральный орган, в том числе и в исполнительной власти. Он должен отвечать за сферу безопасности дорожного движения. По факту получается, что у нас и Верховная Рада, и Кабинет министров, в сфере безопасности дорожного движения, в том числе в сфере законодательного и информативного обеспечения, работают по остаточному принципу. Вот до чего угодно руки доходят, но только не до безопасности сферы дорожного движения.

В итоге, что мы с вами имеем? В Верховной Раде порядка 38 законопроектов, которые касаются сферы безопасности дорожного движения, и они даже комитетом не рассмотрены. А каждый из этих законопроектов может спасать десятки и сотни жизней.