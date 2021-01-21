Когда и как полиция может досматривать автомобиль – разъяснения адвоката

Работник полиции может провести визуальный осмотр салона или багажника транспортного средства только при наличии законных оснований и со строгим соблюдением предусмотренной законом процедуры.

Как должен вести себя полицейский и водитель при проведении осмотра рассказал портал Дорожный Адвокат.

Основания для проведения проверки предусмотрены статьей 34 Закона "О национальной полиции" в случае, если существуют основания считать, что:

в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом;

в ТС находятся предметы, оборот которых запрещен или они представляют угрозу жизни или здоровью человека;

ТС является орудием совершения правонарушения и/или находится в том месте, где может быть совершено уголовное преступление, для предотвращения которого необходимо провести проверку.

Других оснований для проведения проверки законом не предусмотрено. Поэтому, в случае попытки полицейских провести поверхностную проверку автомобиля требуйте от них указать основание для ее проведения, предусмотренную законом. Если оно отсутствует, вы имеете право отказать в проведении такой проверки. Кроме того, работник полиции обязан сообщить водителю его права при осуществлении этих действий.

Если все эти действия выполнены, то проверка может осуществляться только путем визуального осмотра салона или багажника транспортного средства. При этом полицейский имеет право требовать открыть багажник и/или двери салона, но показать содержание транспортного средства водитель должен самостоятельно. Полицейский может лишь наблюдать снаружи автомобиля за действиями водителя и вещами, ни к чему не прикасаясь руками.

Законом не предусмотрено наличие свидетелей при проведении поверхностной проверки. Однако, адвокат рекомендует в подобной ситуации самостоятельно сделать видеозапись. Также при проверке нужно внимательно следить за полицейским и его движениями, чтобы не позволить подбросить в машину что-то незаконное. Если с вами есть пассажиры, обязательно берите их с собой на осмотр содержимого автомобиля, чтобы они следили за действиями полиции.

В соответствии со статьей 30 Конституции предусматривается возможность проникновения в жилище и другое владение лица, с целью проведения осмотра только по решению суда.

Поэтому полицейский в коем случае не имеет права находиться внутри вашего автомобиля. Это он может сделать только по решению суда. Исключением может быть только необходимость срочного спасения жизни человека или его имущества, или преследования лица, подозреваемого в совершении преступления.

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