"Кладбище" новых электромобилей VW исчезнет уже в июне

Похоже, компании Volkwagen удалось всё же выйти на первоначальный график начала поставок электромобиля VW ID.3. И это при том, что с новинкой были довольно серьезные проблемы, из-за которых её существование вообще могло быть под вопросом.

С VW ID.3 действительно возникли трудности: оказалось, что изначально электрокар получил "сырой" некачественный софт, из-за чего немецкие журналисты даже прозвали хетчбэк "консервной банкой" (по сути, он представлял собой кусок железа, у которого было ПО, которое не функционировало надлежашим образом). Автомобиль отправился на конвейер ещё в ноябре прошло года, однако из-за столь серьёзного дефекта выпущенные экземпляры не смогли начать отгружать дилерам. В итоге, VW был вынужден хранить сотни произведенных машин на площадке под открытым небом (некое подобие автомобильного кладбища) в ожидании лучших времен.

"Кладбище" новых Volkswagen ID.3 Скриншот видео

В СМИ писали, что из-за столь серьёзного "прокола" автомобиль может задержать на несколько месяцев, однако Volkswagen, судя по всему, удалось справиться с проблемой в кротчайшие сроки: как сообщил в социальных сетях Twitter и LinkedIn директор по продажам VW Юрген Штакманн, в следующем месяце начнутся поставки ID.3 – первые клиенты из числа забронировавших (те, кто зарезервировал покупку на момент дебюта и разместил депозит в размере 1000 евро) смогут получить свои машины уже 17 июня.

Volkswagen ID.3 Volkswagen

Из этого следует вывод, что "кладбище" электрокаров будет "разморожено" совсем скоро, простаивать машинам не придётся: вся первая партия в 30 000 экземпляров была раскуплена ещё за первую пару месяцев после премьеры ID.3.

Volkswagen ID.3 Volkswagen

Поставляться VW ID.3 будет в трёх версиях: с АКБ на 45, 58 и 77 кВтч. Запас хода составит 330, 420 и 550 км. Подробно о характеристиках новинки OBOZREVATEL уже рассказывал в этом материале.