Кладбище автомобилей СССР нашли в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии обнаружили настоящее кладбище автомобилей СССР. На фото попали около десяти ГАЗ-21 Волга. До сих пор неизвестно, как машины оказались в этой стране.
Автомобили нашли на окраине Мекки. При этом все машины собраны на территории одного сооружения. Многие выкрашены в светло-голубой цвет – довольно популярный оттенок для ГАЗ-21 Волга из немногочисленной палитры, но, возможно, эти седаны предназначались для определенного автопарка.
В любом случае, теперь эти Волги стоят без надобности и давно покрылись толстым слоем пыли и песка. К тому же, в некоторых отсутствуют двигатели и многие другие элементы.
Также на фото видны BMW и некоторые старые американские автомобили. Их судьба также остается загадкой.
Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал целую свалку современных электромобилей, которые выбросили по ненадобности.