Кладбище автомобилей СССР нашли в Саудовской Аравии

Стас Сидилев Новости 12:10, 4.08.2020

В Саудовской Аравии обнаружили настоящее кладбище автомобилей СССР. На фото попали около десяти ГАЗ-21 Волга. До сих пор неизвестно, как машины оказались в этой стране.

Старые Волги пылятся в заброшенном здании.
Фото: carakoom.com

Автомобили нашли на окраине Мекки. При этом все машины собраны на территории одного сооружения. Многие выкрашены в светло-голубой цвет – довольно популярный оттенок для ГАЗ-21 Волга из немногочисленной палитры, но, возможно, эти седаны предназначались для определенного автопарка.

В любом случае, теперь эти Волги стоят без надобности и давно покрылись толстым слоем пыли и песка. К тому же, в некоторых отсутствуют двигатели и многие другие элементы.

Некоторые автомобили завалены мусором.
Фото: carakoom.com
Почти все автомобили выкрашены в один цвет.
Фото: carakoom.com

Также на фото видны BMW и некоторые старые американские автомобили. Их судьба также остается загадкой.

На фото попала старая БМВ 1600.
Фото: carakoom.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал целую свалку современных электромобилей, которые выбросили по ненадобности.

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