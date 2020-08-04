Кладбище автомобилей СССР нашли в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии обнаружили настоящее кладбище автомобилей СССР. На фото попали около десяти ГАЗ-21 Волга. До сих пор неизвестно, как машины оказались в этой стране.

Старые Волги пылятся в заброшенном здании. Фото: carakoom.com

Автомобили нашли на окраине Мекки. При этом все машины собраны на территории одного сооружения. Многие выкрашены в светло-голубой цвет – довольно популярный оттенок для ГАЗ-21 Волга из немногочисленной палитры, но, возможно, эти седаны предназначались для определенного автопарка.

В любом случае, теперь эти Волги стоят без надобности и давно покрылись толстым слоем пыли и песка. К тому же, в некоторых отсутствуют двигатели и многие другие элементы.

Некоторые автомобили завалены мусором. Фото: carakoom.com

Почти все автомобили выкрашены в один цвет. Фото: carakoom.com

Также на фото видны BMW и некоторые старые американские автомобили. Их судьба также остается загадкой.

На фото попала старая БМВ 1600. Фото: carakoom.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал целую свалку современных электромобилей, которые выбросили по ненадобности.