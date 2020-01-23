Китайцы создали очень странный кроссовер на базе Peugeot

Китайская компания Dongfeng сотрудничает с европейским концерном Groupe PSA, в который входят Peugeot, Citroen, DS и Opel. Грядущий бюджетный кроссовер – плод совместной работы.

Новинку выполнят на базе компактного седана Dongfeng Aeolus Yixuan (не пытайтесь это прочесть), который в своей основе использует модульную платформу от Peugeot 208 и Opel Corsa.

Новая модель Dongfeng впервые попалась на фото autohome.com.cn

Интересно, что пойманный на дорогах прототип скорее напоминает компромиссный вариант между пятидверным хэтчбеком и компактным универсалом. Такие автомобили формируют в Китае отдельный сегмент и пользуются устойчивым спросом.

Dongfeng заявлял о кроссовере. В таком случае, автомобиль выглядит странно autohome.com.cn

Но в ближайших планах автопроизводитель из Поднебесной заявлял появление в модельном ряду именно кроссовера. По всей видимости, именно его мы и видим. Пока стоит отметить лишь рейлинги на крыше (традиционный элемент для внедорожников, который используют и городские кроссоверы).

Новый Peugeot 208 построен на той же платформе, что и Dongfeng int-media.peugeot.com

Наверняка автомобиль получит измененные бамперы и щедрое украшение темным неокрашенным пластиком для дополнительной брутальности в дизайне. Однако под маскировочным камуфляжем этого пока не видно. Но интерьер неназванной новинке достанется от седана – с теми же передней панелью, рулевым колесом и цифровым щитком приборов.

Интерьер нового Dongfeng выглядит просто и аккуратно autohome.com.cn

В моторную гамму войдут два турбированных двигателя: 1.0 (125 л.с.) и 1.5 (150 л.с.), работающих с 5-ступенчатой механической КПП и 6-ступечатой роботизированной коробкой. Седан Dongfeng Aeolus Yixuan стоит в Китае от 10 000 долларов. Кроссовер окажется немного дороже.

Так выглядит Dongfeng Aeolus Yixuan в кузове седан dongfeng-global.com

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