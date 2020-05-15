Китайцы раскрыли новую BMW 5 и электрический BMW X3. Живые фото

Из базы данных министерства промышленности КНР произошла утечка информации, касающаяся сразу двух новинок BMW – обновленного седан 5-Series 2021 и предстоящего электрического кроссовера X3. Обе новинки показали на живых фото, а в случае с SUV стали известны еще и ключевые характеристики.

Начнём с обновленной BMW 5 в кузове G20. На фото представлена удлиненная версия седана – такая машина выпускается и продаётся в Китае с 2017 года. Однако стандартный вариант четырехдверки никак от неё отличаться не будет, так что на эти снимки можно смело ориентироваться.

BMW 5 2021 autohome.com.cn

Больше всего у пятерки BMW изменилась передняя часть. У автомобиля новые бамперы, фары, "ноздри" решётки, более строгими стали линии. Сзади перемен меньше – здесь главные корректировки произошли по части фонарей. Подробно об отличиях BMW 5 2021 от актуальной версии OBOZREVATEL уже рассказывал чуть раньше, когда в сеть слили первые официальные фото новинки.

BMW 5 2021 autohome.com.cn

Пока BMW 5 2021 упоминается лишь в одной версии – плагин-гибридной 530Le (она есть и сейчас). Европейская спецификация этой модели – 530e – оснащается силовой установкой, выдающей 252 л.с. и 420 Нм.

BMW 5 2021 autohome.com.cn

Дебютировать обновлённая BMW 5 должна уже в конца мая, вскоре после этого она появится в продаже.

Что же касается электрического BMW iX3, его облик, в принципе, тоже не является секретом – не так давно в интернете появились и его "случайно" опубликованные официальные изображения. Однако в естественной среде обитания автомобиль "светиться" впервые.

BMW iX3 autohome.com.cn

Как и ожидалось, внешний вид электрического iX3 максимально унифицирован с обычным X3. Другие у него лишь бамперы, фальшрадиаторная решетка (в данном случае здесь просто пластиковая панель оригинального оформления), а также специальные аэродинамики колесные диски, которые снижают коэффициент аэродинамического сопротивления на 5%, что в свою очередь, увеличивает запас хода на одном заряде на 10 км.

BMW iX3 autohome.com.cn

Характеристики у BMW iX3, если верить минпрому Китая, следующие: длина составляет 4746 мм, ширина – 1891 мм, высота – 1683 мм, размер колесной базы — 2864 мм. Таким образом, электрокроссовер на 38 мм длиннее, но на 7 мм ниже обычного X3, а вот расстояние между осями у него такое же.

BMW iX3 autohome.com.cn

За движение BMW iX3 отвечает электромотор мощностью 286 л.с. (210 кВт), его питает литий-ионная батарея емкостью 74 кВтч, рассчитанная на ход без подзарядки до 440 км по циклу WLTP. Также есть быстрая зарядка на 150 кВт. Привод – исключительно задний, варианта со всеми ведущими колесами пока не предусмотрено.

Серийный выпуск электрокроссовера наладят в Китае, на совместном заводе BMW Brilliance в Шэньяне. Отсюда автомобиль будет поступать не только на местный рынок, но и в другие страны, включая Европы и Северной Америки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что BMW протестировала свой самый крутой X5 на устойчивость к пулям.

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