Китайцы показали конкурента новому Toyota Highlander

Китайский бренд Baojun, принадлежащий совместному предприятию SAIC-GM-Wuling (SGMW), продолжает наращивать свой потенциал на рынке Поднебесной.

В модельной гамме Baojun – очередное пополнение – среднеразмерный кроссовер Baojun RS-7. Компания представила первые официальные фото самой крупной модели в своем продуктовом портфолио. Основной целевой аудиторией новинки являются семейные покупатели и бизнес-структуры.

2021 Baojun RS-7. Фото: sgmw.com.cn

Baojun RS-7 имеет крупные габариты: 4930/1975/1765 мм, а колесная база достигает 2,9 м. По своим размерам автомобиль сопоставим с новым поколением Toyota Highlander (4966/1930/1755 мм и 2850 мм). Создатели новинки утверждают, что SUV обладает хорошей геометрической проходимостью, а дорожный просвет меняется в диапазоне от 172 до 198 мм в зависимости от нагрузки.

2021 Baojun RS-7. Фото: sgmw.com.cn

Покупателям Baojun RS-7 будет предложена два варианта организации салона – 6 или 7-местный. В первом случае у каждого пассажира будет индивидуальное кресло, во втором – третий ряд сидений насчитывает 3 места. По словам создателей, салон получился очень светлым благодаря панорамной крыше с электроприводом и большой площади остекления.

2021 Baojun RS-7. Фото: sgmw.com.cn

Дизайн новинки выполнен в "космическом" стиле с использованием простых геометрических фигур и прямых линий. Идею рисунка светодиодных фар "подсмотрели" у нового Volkswagen Arteon. Кроме того, дизайнеры использовали модный эффект "парящей крыши", затемнив стойки кузова.

Пока нет официальных фото салона, но по инсайдерской информации, интерьер будет отделан кожей, а на приборной панели появятся два крупных цифровых дисплея. Интересной особенностью новинки станет коммуникационная система с поддержкой формата связи 5G.

2021 Baojun RS-7. Фото: sgmw.com.cn

Под капотом Baojun RS-7 разместился 1,5-литровый 4-цилиндровый турбированный мотор мощностью 177 л.с., работающий в паре с автоматической трансмиссией. Привод осуществляется на передние колеса. В салонах местных дилеров Baojun RS-7 ожидается в конце нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания SAIC-GM-Wuling расширяет производство электромобилей.