Китайцы показали электрический кроссовер с дверьми в крыше

Китайская компания Human Horizons представила серийную версию своего электрического кроссовера, прототип которого дебютировал еще в прошлом году. Автомобиль получил название HiPhi X, и у него есть как минимум одна интересная особенность.

Фишка этого авто – задние двери. Они разделены на две части: нижняя открывается против хода движения, а верхняя – поднимается как "крыло чайки". Такое решение выглядит эффектно, а вот влияет ли это как-то на практичность, неизвестно.

HiPhi X. Фото: Human Horizons

HiPhi X вмещает в общей сложности шесть человек (конфигурация 2 + 2 + 2), сиденья в первом и втором рядах дополнены функциями вентиляции, обогрева и массажа. В оснащение авто вошел частичный автопилот и система обновления ПО по воздуху.

HiPhi X. Фото: Human Horizons

HiPhi X. Фото: Human Horizons

Автомобиль будет доступен в нескольких версиях, в в вариантах с задним и полным приводом. В топовом исполнении HiPhi X ускоряется до "сотни" за 3,9 сек и проезжает на одном заряде до 610 км (по циклу NEDC).

HiPhi X. Фото: Human Horizons

Купить новый электромобиль в Китае можно будет начиная с первой половины следующего года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Xiaomi представила электромобиль, который стоит менее 1500 долларов.

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