Китайцы клонировали Chevrolet 1950-х годов: GM не увидел в этом проблемы

Автосалон в Пекине стал местом дебюта очень необычного авто – китайского кабриолета SS Dolphin. Машина привлекла внимание тем, что является копией культового Chevrolet Corvette C1 образца 1958 года.

SS Dolphin сделали очень похожим на оригинальный "Корветт" – настолько, что на своем сайте автопроизводитель опубликовал фотографии голливудских звезд за рулем оригинального Corvette. Впрочем, правообладателя не смутил факт кражи дизайна, пишет Carscoops.

Фото: SS Dolphin - китайская копия Chevrolet Corvette. Фото: carscoops

В концерне General Motors уже отреагировали на необычного дебютанта, заявив следующее: "Они не используют какие-либо из наших товарных знаков или логотипов, а дизайн не идентичен C1".

Оригинальный Chevrolet Corvette C1. Фото: carscoops

Скорее всего, американский автогигант решил не ввязываться в судебные тяжбы с китайцами. К тому же, SS Dolphin не на 100% повторяет облик Chevrolet Corvette C1: он немного шире оригинала, имеет другие пропорции, а в салоне оснащен современными дисплеями.

Фото: SS Dolphin - китайская копия Chevrolet Corvette. Фото: carscoops

Фото: SS Dolphin - китайская копия Chevrolet Corvette. Фото: carscoops

Фото: SS Dolphin - китайская копия Chevrolet Corvette. Фото: carscoops

Кроме того, у него совершенно другая начинка. SS Dolphin приводится в движение гибридной установкой с мотором 1.5 в основе, позаимствованной у BYD. Аккумулятор имеет емкость 16 кВтч и обеспечивает запас хода около 100 км. До 100 км/ч авто ускоряется за 4,9 секунды.

Фото: SS Dolphin - китайская копия Chevrolet Corvette. Фото: carscoops

Фото: SS Dolphin - китайская копия Chevrolet Corvette. Фото: carscoops

Фото: SS Dolphin - китайская копия Chevrolet Corvette. Фото: carscoops

Фото: SS Dolphin - китайская копия Chevrolet Corvette. Фото: carscoops

Стоимость китайского клона составляет 86 тыс. долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что китайцы показали кроссовер в стиле BMW и VW Touareg.