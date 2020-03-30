Китайскую подделку Toyota LC 200 показали живьем

Китайский внедорожник Hengtian L4600 является копией Toyota Land Cruiser 200. Скоро автомобиль отправится в продажу в Китае, только с японской компанией никто ничего не согласовывал.

Фактически, Hengtian L4600 – это нелегальный клон Тойота Ленд Крузер 200. Правда, все его кузовные панели являются разработанными заново и совсем не унифицированы с Toyota LC 200. Видимо, поэтому ответственную китайскую компанию Hengtian Automobile не удастся обвинить в плагиате.

Hengtian L4600 впервые показали на видео autohome.com.cn

Однако объект вдохновения китайских дизайнеров очевиден. А этого достаточно для того, чтобы начать разбирательства на почве нарушения прав интеллектуальной собственности – к ней в том числе относится автомобильный дизайн.

Hengtian L4600 внутри пытается выглядеть роскошным autohome.com.cn

К тому же инженеры скопировали силовую структуру и конфигурацию подвесок Toyota LC200. Отметим еще раз, что технически внедорожник Hengtian никак не связан с Тойота. Однако китайское правительство ревностно защищает даже самых наглых своих производителей. Так что трудно сказать, к чему это приведет. Возможно, мы еще увидим яркий судебный процесс.

Салон Hengtian L4600 получился очень просторным autohome.com.cn

Возвращаясь к L4600, который окажется приблизительно в три раза дешевле японского внедорожника, новинку впервые показали на видео. Похоже, сейчас мы смотрим на самую дорогую модификацию – обратите внимание на комбинированную черно-белую кожаную (разумеется, искусственную) отделку и обилие "деревянных" панелей из пластика.

Hengtian L4600 легко спутать с Toyota Land Cruiser 200 autohome.com.cn

Toyota LC 200 в 2007 году продемонстрировала каноничный дизайн toyota.com

Стоит отметить, что, несмотря на 7-местную конфигурацию салона, второй ряд кресел получился очень просторным. Будет доступна модификация и на 5 мест. Самый дешевый внедорожник оснастят 3-литровым бензиновым мотором, мощность которого пока неизвестна. Топовая версия получит китайский двигатель объемом 4,6 л на 286 л.с.

Возможно, Тойота подаст в суд на Hengtian toyota.com

Уже в этом году Hengtian L4600 отправится в производство. Внедорожник наверняка выйдет на рынок до конца 2020-го.

Как рассказывал OBOZREVATEL, знаменитый внедорожник Toyota Land Cruiser 200 получил полностью деревянную версию.

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