Китайскую подделку Toyota LC 200 показали живьем

Китайский внедорожник Hengtian L4600 является копией Toyota Land Cruiser 200. Скоро автомобиль отправится в продажу в Китае, только с японской компанией никто ничего не согласовывал.
Фактически, Hengtian L4600 – это нелегальный клон Тойота Ленд Крузер 200. Правда, все его кузовные панели являются разработанными заново и совсем не унифицированы с Toyota LC 200. Видимо, поэтому ответственную китайскую компанию Hengtian Automobile не удастся обвинить в плагиате.
Hengtian L4600 впервые показали на видео
autohome.com.cn
Однако объект вдохновения китайских дизайнеров очевиден. А этого достаточно для того, чтобы начать разбирательства на почве нарушения прав интеллектуальной собственности – к ней в том числе относится автомобильный дизайн.
Hengtian L4600 внутри пытается выглядеть роскошным
autohome.com.cn
К тому же инженеры скопировали силовую структуру и конфигурацию подвесок Toyota LC200. Отметим еще раз, что технически внедорожник Hengtian никак не связан с Тойота. Однако китайское правительство ревностно защищает даже самых наглых своих производителей. Так что трудно сказать, к чему это приведет. Возможно, мы еще увидим яркий судебный процесс.
Салон Hengtian L4600 получился очень просторным
autohome.com.cn
Возвращаясь к L4600, который окажется приблизительно в три раза дешевле японского внедорожника, новинку впервые показали на видео. Похоже, сейчас мы смотрим на самую дорогую модификацию – обратите внимание на комбинированную черно-белую кожаную (разумеется, искусственную) отделку и обилие "деревянных" панелей из пластика.
Hengtian L4600 легко спутать с Toyota Land Cruiser 200
autohome.com.cn
Toyota LC 200 в 2007 году продемонстрировала каноничный дизайн
toyota.com
Стоит отметить, что, несмотря на 7-местную конфигурацию салона, второй ряд кресел получился очень просторным. Будет доступна модификация и на 5 мест. Самый дешевый внедорожник оснастят 3-литровым бензиновым мотором, мощность которого пока неизвестна. Топовая версия получит китайский двигатель объемом 4,6 л на 286 л.с.
Возможно, Тойота подаст в суд на Hengtian
toyota.com
Уже в этом году Hengtian L4600 отправится в производство. Внедорожник наверняка выйдет на рынок до конца 2020-го.
Как рассказывал OBOZREVATEL, знаменитый внедорожник Toyota Land Cruiser 200 получил полностью деревянную версию.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.