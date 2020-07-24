Китайский Haval занялся 'собаководством'

На автошоу в китайском Чэнду состоялась мировая премьера нового кроссовера Haval DaGou. Об этом сообщает портал Autohome.

В переводе с китайского название новинки означает "большая собака". Над внешностью модели работала команда дизайнеров под руководством бывшего стилиста Jaguar Land Rover Фила Симмонса. В облике модели преобладают черты более крупных рамных внедорожников, однако в остальном это обычный кроссовер с несущим кузовом.

2021 Haval DaGou. Фото: autohome.com.cn

Нечто подобное мы уже недавно наблюдали на примере Ford Bronco Sport, с которым "Большую собаку" роднят отдельные элементы дизайна, например круглые фары. Кроссовер получил расширенные колесные арки из черного пластика, рейлинги на крыше и 19-дюймовые диски с оригинальным рисунком.

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DaGou построен на совершенно новой платформе и получил статус самостоятельной модели. Автомобиль получил независимую переднюю подвеску со стойками McPherson и многорычажную конструкцию сзади. По своим габаритным размерам DaGou сопоставим с популярным у нас кроссовером Nissan X-Trail. Длина автомобиля достигает 4 620 мм, ширина – 1 890 мм, а высота – 1 780 мм. Величина колесной базы – 2 738 мм.

2021 Haval DaGou. Фото: autohome.com.cn

Интерьер выполнен с претензией на оригинальность: большой экран мультимедийной системы имеет закругленную форму, вентиляционные дефлекторы получили контрастные вставки в цвет кузова, а для переднего пассажира предусмотрели массивную ручку на приборной панели. Кроме того, для новинки подготовили цифровую приборную панель, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и цилиндрический контроллер для управления режимами трансмиссии.

2021 Haval DaGou. Фото: autohome.com.cn

Под капотом Haval DaGou расположен бензиновый турбированный мотором объемом 1,5 литра, который выдает "на гора" 169 сил. Вместе с ним работает 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями. Позже ожидается 2-литровый турбомотор мощностью порядка 245 л.с. Первоначально покупателям будет доступна только переднеприводная трансмиссия, а в качестве опции можно будет заказать версию с колесной формулой 4х4.

2021 Haval DaGou. Фото: autohome.com.cn

Haval DaGou появится на китайском рынке в конце этого года. Цены и комплектации станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Great Wall презентовала люксовый рамный внедорожник.