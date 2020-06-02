Китайский Гелендваген показали на официальных фото
Great Wall показал дизайн нового внедорожника Haval. Название товарной модели пока неизвестно, но внутренний индекс – B06. При этом автомобиль внешне похож на Мерседес Гелендваген.
По информации китайских СМИ, дизайн нового Haval был разработан Филом Симмонсом, который работает в Great Wall с 2018 года. До этого он разрабатывал облик Land Rover и Ford. Судя по фото, новый SUV получил угловатые линии кузова, а переднюю часть выполнили в стиле классических внедорожников с круглыми фарами. Задние фонари Г-образной формы выглядят необычно и добавляют облику современности.
Интерьер еще не показали. Ожидается, что в салоне китайского внедорожника будет виртуальная приборная панель, вертикальные блоки обдува, а на центральном тоннеле появится шайба вместо рычага КПП. Также на передней панели будет крупный сенсорный монитор.
По предварительной информации, Haval B06 построен на новой платформе. Ожидается, что китайский SUV оснастят бензиновыми четырехцилиндровыми моторами объёмом 1,5 и 2,0 л. Скорее всего, в дополнение к моторам предложат 7-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями. Будут версии с передним и полным приводом.
Официальная премьера Haval со всеми подробностями состоится до конца месяца. На домашний рынок новый внедорожник может отправиться уже этим летом, а затем появится и в других странах.
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