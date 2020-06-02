Китайский Гелендваген показали на официальных фото

Great Wall показал дизайн нового внедорожника Haval. Название товарной модели пока неизвестно, но внутренний индекс – B06. При этом автомобиль внешне похож на Мерседес Гелендваген.

По информации китайских СМИ, дизайн нового Haval был разработан Филом Симмонсом, который работает в Great Wall с 2018 года. До этого он разрабатывал облик Land Rover и Ford. Судя по фото, новый SUV получил угловатые линии кузова, а переднюю часть выполнили в стиле классических внедорожников с круглыми фарами. Задние фонари Г-образной формы выглядят необычно и добавляют облику современности.

Новый Haval от Great Wall выглядит брутально haval-global.com

Новый Haval от Great Wall выглядит брутально haval-global.com

Интерьер еще не показали. Ожидается, что в салоне китайского внедорожника будет виртуальная приборная панель, вертикальные блоки обдува, а на центральном тоннеле появится шайба вместо рычага КПП. Также на передней панели будет крупный сенсорный монитор.

Новый Haval от Great Wall выглядит брутально haval-global.com

По предварительной информации, Haval B06 построен на новой платформе. Ожидается, что китайский SUV оснастят бензиновыми четырехцилиндровыми моторами объёмом 1,5 и 2,0 л. Скорее всего, в дополнение к моторам предложат 7-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями. Будут версии с передним и полным приводом.

Новый Haval от Great Wall выглядит брутально haval-global.com

Новый Haval от Great Wall выглядит брутально haval-global.com

Новый Haval от Great Wall выглядит брутально haval-global.com

Официальная премьера Haval со всеми подробностями состоится до конца месяца. На домашний рынок новый внедорожник может отправиться уже этим летом, а затем появится и в других странах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом китайском автомобиле от Geely, который всерьез нацелился на Tesla.

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