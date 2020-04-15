Китайские Tesla покупают со скоростью 10 авто за 1 минуту

Электрический седан Tesla Model 3, который с начала года стали производить еще и в Китае (кроме США), пользуется огромным спросом. Новинку раскупают как горячие пирожки.

Китайские "тройки" выпускают в Поднебесной для местного рынка, и по данным сайта Tesmanian, на них отмечается ажиотаж – всего за 1 минуту продаётся 10 электрокаров (до 20 000 заказов за 24 часа). Обзавестись новой Теслой желают жители из разных городов Китая.

Tesla Model 3 tesla.com

Производство Tesla Model 3 налажено на заводе в городе Шанхай – это предприятие было запущено в работу в прошлом году. Пока китайцам доступен тот же ассортимент моделей, что и европейцам и американцам: это версия Standard Range Plus RWD за 42,3 тыс. долларов, которая проезжает на одном заряде 445 км по циклу NEDC, Long Range AWD (62,3 тыс. долл, 590 км) и Performance (72, 2 тыс. долл, 595 км). Позднее к ним примкнет модификация Model 3 Long Range RWD с запасом хода 668 км. Интересно, что именно с этой версии начиналась история "тройки" в 2017 году, однако уже в 2018-м её сняли с продажи. Но если раньше эту версию производили США, то теперь её сборку освоит Китай.

Tesla Model 3 tesla.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что владелец Tesla Model 3 показал невероятную живучесть своего автомобиля на видео.