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15 апреля • обновлено в 10:36
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Китайские Tesla покупают со скоростью 10 авто за 1 минуту

1.6т
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Электрический седан Tesla Model 3, который с начала года стали производить еще и в Китае (кроме США), пользуется огромным спросом. Новинку раскупают как горячие пирожки.

Китайские "тройки" выпускают в Поднебесной для местного рынка, и по данным сайта Tesmanian, на них отмечается ажиотаж – всего за 1 минуту продаётся 10 электрокаров (до 20 000 заказов за 24 часа). Обзавестись новой Теслой желают жители из разных городов Китая.

Tesla Model 3

Tesla Model 3

tesla.com

Производство Tesla Model 3 налажено на заводе в городе Шанхай – это предприятие было запущено в работу в прошлом году. Пока китайцам доступен тот же ассортимент моделей, что и европейцам и американцам: это версия Standard Range Plus RWD за 42,3 тыс. долларов, которая проезжает на одном заряде 445 км по циклу NEDC, Long Range AWD (62,3 тыс. долл, 590 км) и Performance (72, 2 тыс. долл, 595 км). Позднее к ним примкнет модификация Model 3 Long Range RWD с запасом хода 668 км. Интересно, что именно с этой версии начиналась история "тройки" в 2017 году, однако уже в 2018-м её сняли с продажи. Но если раньше эту версию производили США, то теперь её сборку освоит Китай.

Tesla Model 3

Tesla Model 3

tesla.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что владелец Tesla Model 3 показал невероятную живучесть своего автомобиля на видео.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Tesla новые авто электромобили
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