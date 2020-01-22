Китайская копия Toyota Land Cruiser появилась на дороге: фото

Культовый внедорожник Toyota Land Cruiser 200 подвергся беззастенчивому копированию. Новый китайский автомобиль Hengtian L4600 выехал на дороги. Автомобиль очень похож на японскую модель.

Как стало известно OBOZREVATEL, китайский внедорожник отправится в продажу в ближайшее время. Автомобиль в очередной раз увидели на улице без какого-либо камуфляжа. Даже вблизи новинку легко спутать с Тойота Ленд Крузер 200.

Hengtian L4600 очень похож на Toyota LC 200, но в действительности это китайская подделка autohome.com

Собственно, китайский производитель на это и рассчитывал, ведь объект вдохновения очевиден. Даже несмотря на то, что все кузовные панели в случае Hengtian L4600 выполнены по индивидуальной формовке, их дизайн практически полностью скопирован с Land Cruiser. То же касается и наружной светотехники, особенно задних фонарей.

В качестве примера для подражания был выбран Toyota Land Cruiser 200, который появился в 2007 году toyota.com

При этом авторы постарались изменить переднюю часть и вместо горизонтальных перекладин предложили фальшрадиаторную решетку с вертикальным рисунком. В этом случае они скопировали Toyota Land Cruiser Prado. Выходит, ничего своего дизайнерам придумать вообще не удалось.

Этот профиль невозможно с чем-то спутать... autohome.com

...разве что с Toyota Land Cruiser 200 toyota.com

При габаритах 5239 мм/2026 мм/1932 мм новый внедорожник немного крупнее японского оригинала, а его колесная база составляет 2950 мм. Двигатель установлен китайского же производства. Бензиновый 4.6 выдает 286 л.с. – такому большому автомобилю пригодится эта мощность.

Небольшие отличия в бампере не помогли – мы все еще видим здесь Toyota Land Cruiser 200 autohome.com

Дизайн Toyota Land Cruiser, как всегда, вне времени toyota.com

В качестве опции можно будет заказать третий ряд сидений, благодаря которому в салоне в общей сложности образуется семь посадочных мест. Hengtian L4600 окажется в несколько раз дешевле, чем Land Cruiser 200, который на данный момент в Китае стоит от 112 000 долларов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что новый китайский кроссовер не понравился американцам, которые решили унизить модель острыми комментариями.

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