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22 января • обновлено в 18:00
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Китайская копия Toyota Land Cruiser появилась на дороге: фото

1.1т
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Культовый внедорожник Toyota Land Cruiser 200 подвергся беззастенчивому копированию. Новый китайский автомобиль Hengtian L4600 выехал на дороги. Автомобиль очень похож на японскую модель.

Как стало известно OBOZREVATEL, китайский внедорожник отправится в продажу в ближайшее время. Автомобиль в очередной раз увидели на улице без какого-либо камуфляжа. Даже вблизи новинку легко спутать с Тойота Ленд Крузер 200.

Hengtian L4600 очень похож на Toyota LC 200, но в действительности это китайская подделка

Hengtian L4600 очень похож на Toyota LC 200, но в действительности это китайская подделка

autohome.com

Собственно, китайский производитель на это и рассчитывал, ведь объект вдохновения очевиден. Даже несмотря на то, что все кузовные панели в случае Hengtian L4600 выполнены по индивидуальной формовке, их дизайн практически полностью скопирован с Land Cruiser. То же касается и наружной светотехники, особенно задних фонарей.

В качестве примера для подражания был выбран Toyota Land Cruiser 200, который появился в 2007 году

В качестве примера для подражания был выбран Toyota Land Cruiser 200, который появился в 2007 году

toyota.com

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При этом авторы постарались изменить переднюю часть и вместо горизонтальных перекладин предложили фальшрадиаторную решетку с вертикальным рисунком. В этом случае они скопировали Toyota Land Cruiser Prado. Выходит, ничего своего дизайнерам придумать вообще не удалось.

Этот профиль невозможно с чем-то спутать...

Этот профиль невозможно с чем-то спутать...

autohome.com

...разве что с Toyota Land Cruiser 200

...разве что с Toyota Land Cruiser 200

toyota.com

При габаритах 5239 мм/2026 мм/1932 мм новый внедорожник немного крупнее японского оригинала, а его колесная база составляет 2950 мм. Двигатель установлен китайского же производства. Бензиновый 4.6 выдает 286 л.с. – такому большому автомобилю пригодится эта мощность.

Небольшие отличия в бампере не помогли – мы все еще видим здесь Toyota Land Cruiser 200

Небольшие отличия в бампере не помогли – мы все еще видим здесь Toyota Land Cruiser 200

autohome.com

Дизайн Toyota Land Cruiser, как всегда, вне времени

Дизайн Toyota Land Cruiser, как всегда, вне времени

toyota.com

В качестве опции можно будет заказать третий ряд сидений, благодаря которому в салоне в общей сложности образуется семь посадочных мест. Hengtian L4600 окажется в несколько раз дешевле, чем Land Cruiser 200, который на данный момент в Китае стоит от 112 000 долларов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что новый китайский кроссовер не понравился американцам, которые решили унизить модель острыми комментариями.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
подделка новости внедорожник китайский автомобиль новые авто авто
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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