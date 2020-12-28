Китайцы активно раскупают немецкие авто, несмотря на кризис – исследование

Согласно отчету глобальной консалтинговой фирмы Ernst & Young (EY), китайский рынок в очередной раз оказался "самой важной опорой" для мировой автомобильной индустрии. Однако больше всего выгод от Поднебесной получает немецкий автопром.

Так, в третьем квартале (Q3) 2020 года доля Китая в мировых продажах немецких автопроизводителей выросла с 35,7% до 39,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом во втором квартале, на который припала первая волна COVID-19, в КНР было продано 51% всех новых немецких автомобилей, пишет xinhuanet.com.

EY отмечает, что в третьем квартале, когда китайский рынок начал постепенно восстанавливаться от потрясений, связанных с коронавирусом, три основных немецких автопроизводителя – Volkswagen, BMW и Daimler – получили прибыль "выше среднего", о чем свидетельствует рост продаж на 9% за указанный период по сравнению с прошлым годом. В то же время продажи немецких автопроизводителей в Западной Европе упали на 4%, а в США – на целых 14%.

В отчете EY говорится, что после резкого падения выручки по всему миру во втором квартале 17 крупнейших автопроизводителей показали значительный рост дохода в третьем квартале – на 53%. Одновременно с этим продажи новых автомобилей выросли на 46%. Однако суммарно по выручке и продажам в 2020-м автопроизводители отстают на 5% в сравнении с прошлым годом.

Как ранее писал OBOZREVATEL: