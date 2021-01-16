Киев занял третье место в Европе по 'пробкам'

По данным британской компании TomTom три украинских города попали в ТОП-15 антгирейтинга городов, в которых автолюбители проводят самое больше количество в "пробках".

Об этом сообщается на сайте производителя. Ежегодно компания TomTom, которая специализируется на навигационном оборудовании и разрабатывает карты для автолюбителей, публикует рейтинг городов с самыми большими "пробками". По итогам года Киев в очередной раз попал в антирейтинг, заняв 7 место в мире и третье – в Европе.

Сам рейтинг достаточно спорный, ведь занимающий вторую строчку среди европейских городов Стамбул, лишь частично находится на территории европейского континента. Еще большее недоумение вызывает первое место рейтинга, которое британцы отдали не городу, а Московской области. Но, пусть это будет на совести британцев, видимо, географию в школе им преподавали из рук вон плохо.

Тем не менее, даже третье место, да и еще с учетом прошлогоднего локдауна и карантина, – не повод для гордости. Больше того, за год Киев переместился с 12 места на 7-е!

Не менее удручающе выгладит ситуация с другими украинскими городами. Так, Одесса, занимавшая в 2019 году 18-е место, переместилась сразу на 7 позиций вверх, став 11-м по трафику городом в мире и 5-м в Европе. Еще более впечатляющих "достижений" добился Харьков, переместившись с 29 на 13-е место мирового зачета и 7-го в Европе. И лишь Днепр пока достаточно "лоялен" к автолюбителям – он занимает 22 и 12-е места соответственно.

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