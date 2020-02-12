Самый красивый: европейцам понравился новый кроссовер Kia

Бренд Kia получил сразу две награды за лучший дизайн продуктов от премии iF Design Awards.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новый городской кроссовер Kia XCeed стал лучшим в категории "Продукты", а концепт Imagine победил в номинации "Профессиональные концепты".

Kia XCeed удостоен награды в категории "Продукт" kia.com

Дизайн является одной из сильных сторон автомобилей Kia, а подтверждением этому являются не только признание покупателей, но и профессиональные награды, в том числе iF Design Awards. В этом году награду за лучший продуктовый дизайн получил городской кроссовер Kia XCeed, продажи которого стартовали в Европе в конце 2019 года.

Kia Imagine получил награду iF Design Awardsв категории "Профессиональные концепты" kia.com

Kia XCeed создан на новой платформе семейства CEED, причем за дизайн и ходовые характеристики кроссовера отвечали специалисты франкфуртского дизайн-центра KIA. Помимо самобытного облика, XCeed может похвастать широким выбором силовых агрегатов, в том числе и подзаряжаемых гибридных.

Kia XCeed PHEV kia.com

Напомним, что в прошлом году награду от iF Design Awards получили хэтчбек Ceed, Ceed Sportswagon и эффектный ProCeed. Более того, в тест-драйве авторитетного немецкого издания Auto Bild новый XCeed убедительно обошел VW T-Roc.

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Продажи Kia XCeed стартовали в Европе в конце прошлого года kia.com

Впрочем, этим достижения Kia не ограничились: концепт полностью электрического четырехместного авто Imagine, представленного в прошлом году в Женеве, наградили за лучший дизайн в номинации "Профессиональные концепты". Всего с 2010 года продукты бренда Kia получили 20 наград iF Design Awards.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Kia XCeed получил престижную награду "Золотой руль" авторитетного немецкого автомобильного издания Auto Bild.

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