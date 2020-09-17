Число семь поможет Kia с выпуском электромобилей

Южнокорейский автопроизводитель Kia намерен к 2027 году представить семь новых электрических моделей.

Как сообщила пресс-служба марки, это будут модели для нескольких разных сегментов. Первая модель, известная пока под обозначением CV, появится в следующем году. Всего же компания выпустит 7 новых электромобилей за ближайшие 7 лет.

Kia готовит 7 новых электромобилей на ближайшие 7 лет. Фото: KIa

Компания не уточнила, о каких сегментах идет речь, но заявила, что "будет реагировать на запросы рынка, предлагая различные типы продуктов для городских условий, длительных поездок и спортивного вождения". Судя по опубликованному тизеру, которым был проиллюстрирован релиз, похоже, что марка сосредоточится на выпуске кроссоверов и внедорожников. Большинство из них будет основано на новой платформе E-GMP, которая обеспечит "самый просторный салон в своем классе для каждой модели".

Kia готовит 7 новых электромобилей на ближайшие 7 лет. Фото: KIa

Расширение ассортимента электрокаров является частью стратегии Kia под названием Plan S, которая предполагает появление 11 электрических моделей в ближайшие пять лет, включая "розеточные" версии существующих машин.

Kia также рассматривает возможность развития электромобильного каршэринга, кроме того, она намерена инвестировать в зарядную инфраструктуру в Европе, в частности, установить 2400 заядок.

С 2011 года Kia продала более 100 000 электромобилей, к 2025 году доля электромобилей должна составить 20% от всех ее продаж, а к 2029 – 25%.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что электромобиль BMW с запасом хода 600 км появится уже в следующем году.